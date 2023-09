Politie wil 150 miljoen euro extra voor aanpak van cybercrime

De politie wil 150 miljoen euro extra van het kabinet om cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit op te sporen, aan te pakken en te voorkomen. Dat staat in Position Paper dat de politie samen met de regioburgemeesters heeft gepresenteerd (pdf). Volgens de politie heeft de online wereld in toenemende mate impact op de offline (fysieke) wereld. "Dat maakt dat de digitale dreiging van criminelen onverminderd groot is en voortdurend verandert, terwijl onze weerbaarheid achterblijft."

Daar komt bij dat de aanpak van cybercriminaliteit voor de politie complexer is dan traditionele vormen van criminaliteit. "Cybercriminaliteit is letterlijk grenzeloos", zo staat in het Position Paper. Om cybercrime beter aan te kunnen pakken moet de politie naar eigen zeggen in staat zijn te innoveren en de eigen werkwijze continu kunnen aanpassen. "Dit kan echter alleen met een goede basis. De volwassenheid en veiligheid (cybersecurity) van onze ict-systemen moet daarom omhoog."

Verder moet er worden geïnvesteerd in kennisopbouw, technologie en datagedreven werken, het aantrekken van extra specialisten, digitale opsporingsbevoegdheden en bevoegdheden en waarborgen voor het verkrijgen van gegevens voor het uitvoeren van de politietaak. Waar die bevoegdheden precies uit moeten bestaan staat niet in het Position Paper vermeld.

"Het blijft een uitdaging om cybercrime te bestrijden. De werkwijze verandert steeds, de hoeveelheid data groeit exponentieel en de kennis daarover is schaars", stelt Theo van der Plas, portefeuillehouder Digitalisering bij de politie. "Ook in de traditionele vormen van criminaliteit is de digitale component steeds groter en is deze niet alleen een sluitstuk voor bewijs, maar steeds vaker de opening van een strafrechtelijk onderzoek." Volgens Van der Plas zal elke agent zijn of haar digitale vaardigheid op peil moeten houden of krijgen, ook in de basisteams en districten. "Het is geen specialisme meer; het is voor iedereen."

Gegevensuitwisseling

De politie laat verder in het Position Paper weten dat het uitwisselen van informatie noodzakelijk is voor een betere samenwerking tussen partners in het veiligheidsdomein. "Wet- en regelgeving die deze informatie-uitwisseling belemmert moet aangepast worden, waarbij een nieuwe balans gevonden moet worden met privacy waarborgen."