Rechter houdt parkeerboete na verdwenen inloggegevens in stand

Daar komt bij dat een parkeercontroleur pas overgaat tot het opleggen van een naheffingsaanslag als er niemand meer te zien is in de omgeving die bezig is met het verrichten van handelingen die zijn gericht op het betalen van parkeerbelasting", zo laat de rechter verder weten. Die twijfelt niet aan de intentie van de man om het bezoek aan te melden. "Doorslaggevend is de vraag of er op het moment waarop de naheffingsaanslag is opgelegd feitelijk is betaald voor het parkeren, en dat kan hier niet worden gezegd." De rechter houdt de boete dan ook in stand.

Neen, er zijn gevallen bekend dat een controleur dit niet doet. Bij het kaartjes-systeem zelfs gezien dat controleurs stonden te wachten dat de parkeertijd was afgelopen (verscholen in een trappenhuis), maar ik had ze gezien. Ik kwam toen net met een nieuw kaartje aangelopen toen ze wilden gaan schrijven. Ze waren best teleurgesteld.Normaliter (volgens mij gerechtelijke uitspraken over geweest) is 15 minuten na parkeren een redelijke tijd in geval van een scanauto. Juist omdat de tijd tussen parkeren en aanmelden niet goed bepaald kan worden. Echter dan moet wel de eigenaar van de auto bij de gemeente een bezwaar indienen.Inmiddels is betaald parkeren een verdienmodel van jewelste.