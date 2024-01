NSC wil opheldering over gebruik Chinese apparatuur door veiligheidsregio's

Nieuw Sociaal Contract (NSC) wil opheldering van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid over het gebruik van Chinese apparatuur in het digitale netwerk van de veiligheidsregio Haaglanden en mogelijk andere regio's. Eerder riep de Haagse VVD al op tot een verbod van Chinese routers, switches en camera's in de hofstad.

Aanleiding voor Kamervragen van NSC is berichtgeving van Follow The Money dat de veiligheidsregio jarenlang Chinese apparatuur gebruikte, ondanks spionagerisico’s. "Deelt u de opvatting dat het vanuit het perspectief van nationale veiligheid onverantwoord is om Chinese routers en switches te gebruiken binnen het netwerk van vitale instellingen?", vraagt NSC-Kamerlid Six Dijkstra aan de minister.

De bewindsvrouw moet ook duidelijk maken of ze zicht heeft op welke Chinese netwerkapparatuur de veiligheidsregio’s sinds eind 2019 gebruiken en welke apparatuur op dit moment in gebruik is. Mocht dit niet bekend zijn wil Six Dijkstra weten of de minister bereid is dit in kaart te brengen. "Wordt er bij het aanbestedingsbeleid van de Rijksoverheid ook specifiek gekeken of er geschikte Europese alternatieven voor netwerkapparatuur beschikbaar zijn?", vraagt het NSC-Kamerlid als laatste. Yesilgöz heeft drie weken om met een reactie te komen.