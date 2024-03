VS kan via clouddiensten bij e-mail Nederlandse overheid en bedrijven

Door majortom: Ik heb nooit gesnapt waarom dit ineens "mocht". In het nog niet zo heel lange verleden was het een no-go om overheidsdiensten, maar ook medische info e.d. buiten NL op te slaan. Nu gaat men vanwege "kostenbesparing" ineens volledig vertrouwen op dat soort diensten. Met als gevolg dat alle data in principe op straat ligt, want ik vermoed dat encryptie onder de maat is (waar is de key bijvoorbeeld opgeslagen), als er al meer dan diskencryptie wordt toegepast.



Die kostenbesparing kan veel gemakkeljker gerealiseerd worden door de peperdure Microsoft licenties de deur uit te doen en een op Linux gebaseerde infrastructuur neer te zetten. En het gelul over dat Mickysoft Office belangrijk is is bullshit: ik werk al jaren met LibreOffice (overigens is er ook niets mis met good old Troff en LaTeX) en ben nog niets tegengekomen dat daar niet mee kon. Maar ja, Mickysoft heeft door de "gratis" software op scholen de goegemeente lekker gebrainwashed.

De data is niet buiten Nederland opgeslagen, die staat in het datacentrum in Amsterdam, maar blijkbaar kan de VS vanwege hun wetgeving bij de data van Amerikaanse bedrijven ongeacht waar deze data staat.Waarop baseer je dat de encryptie onder de maat is?Houd toch eens op met dat gegeil op Linux, altijd maar weer die Linux fanboys die hier roepen dat iedereen op Linux over moet.