Kritiek op Belgisch voorstel voor scannen van chatberichten burgers

Het voorstel van EU-voorzitter België voor de aanpak van misbruikmateriaal (CSAM) is in de kern hetzelfde als het plan van de Europese Commissie om alle berichten van burgers door middel van client-side scanning te controleren, zo waarschuwen Europarlementariërs en de Europese burgerrechtenbeweging EDRi op basis van gelekte documenten.

Begin 2022 kwam de Europese Commissie met een voorstel om alle chatberichten en ander verkeer van burgers te inspecteren. In het geval van end-to-end versleutelde chatdiensten zou dit via client-side scanning moeten plaatsvinden, waarbij alle berichten van alle burgers zouden worden gecontroleerd. Eind vorig jaar bleek dat het Europees Parlement tegen het voorstel van de Europese Commissie is en kwam met een eigen voorstel.

De Europese lidstaten hebben nog geen gezamenlijke positie ingenomen en die is er nog altijd niet. Onlangs kwam de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) bijeen, waarbij ook de CSAM-verordening aan bod kwam. EU-voorzitter België presenteerde toen een nieuw tekstvoorstel over de CSAM-verordening. Daarbij zou er een 'meer proportionele' aanpak worden gekozen.

In de laatste versie van het voorstel die nu gelekt is, blijkt dat echter niet het geval te zijn, aldus EDRi. Zo moeten chatapps en andere online diensten zelf bepalen hoe groot het risico is dat er via hun platforms CSAM-materiaal wordt verspreid. Afhankelijk van het risico kan een autoriteit de dienst opleggen maatregelen te treffen. In het geval van diensten met een 'hoog' risico kan er een detectiebevel worden gegeven, waarbij het verkeer van gebruikers moet worden gecontroleerd.

Volgens EDRi zijn de primaire voorwaarden voor het geven van een dergelijk detectiebevel onveranderd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel en gelden detectiebevelen nog steeds voor de gehele dienst. Daarnaast kunnen end-to-end versleutelde diensten nog steeds worden gedwongen om de cybersecurity te verzwakken of ondermijnen, zo gaat de burgerrechtenbeweging verder. Een nieuw onderdeel van het voorstel is dat de Europese Commissie vergaande bevoegdheden krijgt om de risicoregels te interpreteren en op te rekken, wat zonder feedback van de Raad of het Europees Parlement gebeurt.

EDRi roept de Raad dan ook op om zich tegen het voorstel te keren, omdat het in de kern nog steeds 'chat control' is. Dat stelt ook Patrick Breyer, Europarlementariër voor de Piratenpartij. "Miljoenen privéberichten en privéfoto's van onschuldige burgers zullen door onbetrouwbare technologie worden doorzocht en verwijderd, zonder dat degenen die het betreft iets met kindermisbruik te maken hebben. Dit vernietigt ons digitale briefgeheim."