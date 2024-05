Terrorismecoördinator NCTV gaat straks weer internet monitoren, waarbij het ook persoonsgegevens mag verwerken. Dat heeft demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid laten weten (pdf). Jarenlang monitorde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het internet zonder dat hiervoor een geldige wettelijk grondslag was.

In juli 2021 stopte de NCTV in het geheel met de internetmonitoring nadat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had gesteld dat een eerder genomen besluit van het ministerie van Justitie en Veiligheid geen grondslag was voor de verwerking van persoonsgegevens. Yesilgöz merkt op dat de NCTV in 2014 conform de Wet bescherming persoonsgegevens een melding bij het College bescherming persoonsgegevens, zoals de AP toen nog werd genoemd, had gedaan over de verwerking van persoonsgegevens.

Volgens de minister is er door de jaren heen binnen de NCTV discussie geweest over de manier van internetmonitoring en de vereiste grondslag. Bij de Terrorismecoördinator was de heersende opvatting steeds dat dit juridisch verdedigbaar was. De Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde echter anders. Om de internetmonitoring van de NCTV toch te laten doorgaan kwam de minister met een wetsvoorstel, dat eind vorig jaar door de Eerste en Tweede Kamer werd aangenomen.

"Met deze wet gaat de NCTV terug naar de kerntaak, te weten: coördineren. Analyse is geschrapt als zelfstandige taak en het signaleren, analyseren en duiden van trends en fenomenen waarbij publiek toegankelijke (online) bronnen kunnen worden geraadpleegd vindt alleen nog plaats ten dienste van de coördinatietaak", voegt Yesilgöz toe. Voor het uitvoeren van deze taak kan het nodig zijn (bijzondere) persoonsgegevens te verwerken. Het gaat kan dan gaan om voor- en achternaam, adres, maar ook bijvoorbeeld levensbeschouwelijke overtuigingen.

"Als de wet in werking is getreden – maar niet eerder dan nadat aan de voorwaarden die in wet en in de algemene maatregel van bestuur zijn gesteld kan worden voldaan - zal de NCTV ten dienste van de coördinatietaak de internetmonitoring waarbij persoonsgegevens mogen worden verwerkt hervatten", schrijft Yesilgöz in haar brief aan de Tweede Kamer. De wet zal in werking treden bij een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, zo staat in het Staatsblad vermeld.