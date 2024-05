Apple en Google laten telefoons onbekende bluetooth-trackers detecteren

Apple en Google hebben updates uitgerold om ervoor te zorgen dat iPhones en Androidtelefoons onbekende bluetooth-trackers kunnen detecteren. Dit moet volgens de techbedrijven misbruik van de technologie tegengaan. Androidgebruikers krijgen voortaan de waarschuwing 'Tracker traveling with you' wanneer een onbekende bluetooth-tracker gedurende een langere periode bij de gebruiker is gedetecteerd.

De afgelopen jaren kwamen meerdere zaken in het nieuws waarbij bluetooth-gebruikers waren ingezet voor zaken als stalking en diefstal. Met de waarschuwing kunnen gebruikers de identifier van de tracker zien, die een geluid laten afspelen om het apparaatje te vinden en instructies krijgen voor het uitschakelen ervan. Voor de detectie ontwikkelden Apple en Google samen een specificatie. De bedrijven willen hier nu een officiële standaard van maken. Google maakt de detectie beschikbaar voor Android 6.0+ telefoons. Apple heeft de feature toegevoegd aan iOS 17.5.