Securitybedrijf Zscaler bevestigt inbraak op server in testomgeving

Aanvallers zijn erin geslaagd om in te breken op een server van securitybedrijf Zscaler, zo heeft het bedrijf vandaag bevestigd. Vorige week verscheen op X een bericht waarin werd gesteld dat een aanvaller toegang bood tot systemen van Zscaler. Daarop startte het securitybedrijf een onderzoek, waaruit bleek dat een 'geïsoleerde testomgeving op een enkele server' toegankelijk was vanaf het internet. De server bevat volgens het bedrijf geen klantgegevens.

Het onderzoek naar het incident is nu afgerond en Zscaler meldt dat een server in een testomgeving is getroffen, die niet op de infrastructuur van Zscaler werd gehost. De server bevatte geen klantgegevens en de aanval had geen gevolgen voor de klant-, productie- en bedrijfsomgevingen van het bedrijf. Hoe de server kon worden gecompromitteerd en wat wordt gedaan om dit in de toekomst te voorkomen laat Zscaler niet weten.