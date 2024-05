Waterschap en woningcorporatie waarschuwen voor mogelijk datalek door ransomware

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard hebben beide een mogelijk datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld, nadat hun leverancier AddComm getroffen is door een ransomware-aanval. AddComm verstuurt de aanslagen van de waterschapsbelasting voor HHNK per post en digitaal. Vergelijkbare diensten verleent AddComm ook voor zo'n zestig gemeenten en commerciële partijen.

"De systemen van AddComm zijn onlangs geraakt door een aanval met ransomware. Cybercriminelen hebben zichzelf toegang verschaft tot klantdata van AddComm. Ook hebben ze systemen versleuteld en is er data ontvreemd", zo laat het bedrijf weten. "Door de cyberaanval zijn de systemen van AddComm de afgelopen dagen helaas niet beschikbaar geweest voor klanten." De aanval vond plaats tussen 5 en 17 mei. AddComm zegt dat het op dit moment nog niet duidelijk is welke gegevens zijn gestolen.

"Als onze gegevens van inwoners en bedrijven hierbij zijn betrokken, kan het gaan om persoonsgegevens als naam, adres, woonplaats, burgerservicenummer en bijvoorbeeld eigendomsgegevens van onroerend goed", zo laat waterschap HHNK weten. "Wij hebben afspraken met AddComm gemaakt over een goede beveiliging zodat we erop vertrouwden dat de data veilig waren bij AddComm. Cybercriminelen worden echter steeds vaardiger in het omzeilen van zeer geavanceerde beveiliging, en het is ze gelukt in te breken bij AddComm." Hoe de inbraak mogelijk was is niet bekendgemaakt.

"We zijn enorm geschrokken. We vinden het heel belangrijk om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. We hebben direct actie ondernomen om je privacy te beschermen. We hebben onder andere onze eigen beveiliging verder opgevoerd", zo laat Eigen Haard weten. De systemen van AddComm zijn inmiddels door middel van een back-up hersteld. Het bedrijf gaat aangifte bij de politie doen.