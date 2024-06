Minister: Maxima heeft niet voor invoering van digitale euro gepleit

Koningin Maxima heeft niet voor de invoering van een digitale euro gepleit, zo stelt demissionair minister Van Weyenberg van Financiën in een reactie op Kamervragen. Aanleiding waren uitspraken van Maxima waarin ze laat weten nooit voor de invoering van de digitale euro te hebben gepleit. In oktober 2022 was het JA21 dat opheldering van premier Rutte wilde over uitspraken van de koningin. Tijdens haar bezoek aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington D.C stelde Maxima dat er aan digitaal geld vele voordelen zitten, ook voor landen met een beperkte financiële infrastructuur.

In november 2022 sprak Maxima tijdens een conferentie van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank opnieuw over invoering van de digitale euro. Eind maart van dit jaar reageerde de koningin tegenover het AD op ergernis onder ambtenaren van het ministerie van Financiën. Zij wilden dat Maxima zich minder vaak uitlaat over de digitale euro.

"Ik wil graag duidelijk maken dat ik nooit voor invoering van de digitale euro heb gepleit", aldus de koningin. "Ik heb mezelf als voorstander noch als tegenstander gepresenteerd. De invoering van zo’n munt is een politiek proces waar ik buiten blijf." FVD-Kamerlid Van Houwelingen wilde opheldering en stelde Kamervragen. Volgens minister Van Weyenberg heeft Maxima niet voor of tegen een mogelijke digitale euro gepleit.

Volgens de bewindsman is Maxima in haar VN-rol benaderd door onder meer vertegenwoordigers van centrale banken en ontwikkelingslanden met de vraag of digitaal centrale bank geld (CBDC) zou kunnen helpen bij het wereldwijd bevorderen van financiële inclusie. "UNSGSA en haar partners (waaronder de Wereldbank en IMF) hebben zich over deze vraag gebogen en komen tot de conclusie dat CBDCs mogelijk zouden kunnen bijdragen aan financiële inclusie, mits er wordt voldaan aan een groot aantal voorwaarden en wet- en regelgeving wordt geïntroduceerd om onder meer de veiligheid en privacy van gebruikers te waarborgen", voegt Van Weyenberg toe.

De minister stelt dat dit in lijn is met het kabinetsstandpunt voor de Europese onderhandelingen over een mogelijke digitale euro. "In de onderhandelingen benadrukt het kabinet onder meer dat een mogelijke digitale euro van toegevoegde waarde dient te zijn voor consumenten, bedrijven en de brede economie en omkleed moet zijn met stevige privacywaarborgen."