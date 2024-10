Gemeente Velsen lekte e-mailadressen van honderden inwoners

De gemeente Velsen heeft van honderden inwoners de e-mailadressen gelekt, alsmede mogelijk andere persoonlijke informatie, doordat een medewerker in een phishingmail trapte. Dat meldt de IJmuider Courant. Eind september ontving de gemeente een e-mail van van een bekende organisatie. Deze organisatie was echter gecompromitteerd en de verstuurde e-mail was in werkelijkheid een phishingmail.

"Omdat we de organisatie vertrouwden, merkten we niet dat de e-mail nep was. Hierdoor zijn onze inloggegeven gestolen. Dit heet phishing. Hackers konden hierdoor een interne mailbox van de gemeente Velsen bekijken", aldus een e-mail van de gemeente. Uit onderzoek blijkt dat de aanvallers 48 uur toegang hadden tot de mailbox. Daarvan werd er vijf uur actief gebruik van gemaakt.

Vermoedelijk zijn bij de aanval alle e-mailadressen uit de mailbox gestolen. Van sommige inwoners gaat het ook om telefoonnummers. Het datalek deed zich op 24 september voor en is meteen gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Gedupeerden ontvingen echter pas 21 oktober een melding van de gemeente. Tijdens het Actualiteitenuurtje in de gemeenteraad werd de phishingaanval ook besproken. Volgens wethouder Diepstraten ging het om een 'heel geavanceerde phishingmail' waarbij interne e-mailadressen en e-mailadressen van 'enkele inwoners' zijn gestolen.