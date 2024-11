Politie maakte vorig jaar veel vaker gebruik van gezichtsherkenning

De politie maakte vorig jaar veel vaker gebruik van gezichtsherkenningssoftware dan in 2022, zo is vandaag bekendgemaakt. Het ging om bijna zeventienhonderd keer tegenover bijna elfhonderd keer een jaar eerder. Via het systeem Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen (CATCH) kan de politie gezichten van onbekende verdachten vergelijken met gezichten van zo'n 869.000 verdachten / veroordeelden die al in de database staan. Zodra het systeem één of meerdere matches vindt worden die eerst nog door meerdere personen gecontroleerd.

In 2022 werd er in Nederlandse opsporingsonderzoeken zo'n elfhonderd keer een beroep op het systeem gedaan. Van de 631 afbeeldingen die geschikt werden bevonden kon in 130 gevallen een verdachte worden herkend. Vorig jaar ging het om bijna zeventienhonderd aanvragen. Ruim duizend afbeeldingen bleken bruikbaar, wat in 424 gevallen tot een verdachte leidde. Volgens de politie zorgt een nieuw algoritme ervoor dat er meer gezichten worden herkend.

Het gezichtsherkenningssysteem wordt voor allerlei zaken gebruikt, van moord, mensenhandel en terrorisme tot pinpasfraude, cybercrime, handel in verdovende middelen, corruptie en oplichting. Het CATCH-systeem werkt met twee databases. Een database met gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden en een database met vreemdelingen, zoals asielzoekers, gastarbeiders of buitenlandse studenten.

De politie wil het CATCH-systeem met een derde database uitbreiden, voorzien van verdachten die op beeld zijn vastgelegd, maar waarbij de beelden niet aan een identiteit zijn te koppelen. Vervolgens zijn de beelden in deze database te vergelijken met 'mugshots' die politie van aangehouden verdachten neemt.

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wil dat de Autoriteit Persoonsgegevens het gebruik van gezichtsherkenning door de politie onderzoekt. "Dat de politie het niet zo nauw neemt met de wet bij de inzet van gezichtsherkenning is onderhand wel duidelijk. Zo is er nooit een democratisch debat aan de inzet van CATCH vooraf gegaan, en is er dus nooit een specifieke wettelijke grondslag gekomen voor de inzet van gezichtsherkenning door de politie", aldus Lotte Houwing, beleidsadviseur bij Bits of Freedom, begin dit jaar.