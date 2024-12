RTL: onschuldigen blijven structureel in databases politie en justitie staan

Gegevens van mensen die van een misdrijf worden verdacht maar later onschuldig blijken blijven structureel in databases van politie en justitie staan, zo stelt RTL Nieuws. Het gaat dan om gemaakte gezichtsfoto's en afgenomen vingerafdrukken die volgens de wet verwijderd moeten worden, maar waarbij dat niet gebeurt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) laat tegenover RTL weten zich 'serieuze zorgen' te maken.

Gezichtsfoto's die politie bij een arrestatie maakt worden ook bewaard in een database voor gezichtsherkenning. De privacytoezichthouder twijfelt of er 'voldoende waarborgen en maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat personen onterecht in deze database zijn opgenomen'. Het Openbaar Ministerie (OM) moet de Justitiële Informatiedienst (Justid) laten weten wanneer iemand onterecht als verdachte is aangemerkt.

Justid beheert de de Strafrechtketendatabank (SKDB). Hierin staan persoonsgegevens, foto’s en verwijsgegevens van verdachten en veroordeelden in de strafrechtsketen. Wanneer blijkt dat iemand onschuldig is moet Justid de SKDB-registratie beoordelen en kijken of vingerafdrukken en gezichtsfoto's moeten worden verwijderd. Deze beoordeling wordt echter niet gemaakt, aldus RTL.

Daardoor blijven gegevens van onschuldigen onterecht in de database en krijgt ook politie geen bericht om gezichtsfoto's en vingerafdrukken van onschuldige mensen te laten verwijderen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan RTL Nieuws weten dat het probleem in de hele keten speelt en zeker nog een jaar zal aanhouden. Als oplossing wordt er gekeken naar het automatisch inlichten van instanties om vingerafdrukken en gezichtsfoto's te verwijderen. Deze oplossing zou in 2026 gereed moeten zijn.

Daarnaast kijkt justitie al een aantal jaren of gegevens van onschuldige mensen onterecht zijn bewaard, om die vervolgens te verwijderen. Het zou mogelijk om tachtigduizend mensen gaan, zo stelde het ministerie in 2021. Sindsdien zijn van zeker zesduizend personen de gegevens verwijderd. In vijftienduizend gevallen bleek dat de gegevens bewaard mochten blijven. Begin volgend jaar moet van alle zaken beoordeeld zijn of de gegevens terecht of onterecht in de politie- en justitiedatabases staan.