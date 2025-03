Rechtbank Rotterdam gebruikt 'AI' als schrijfhulp bij opstellen strafvonnis

De rechtbank Rotterdam heeft in een strafzaak 'AI' gebruikt als schrijfhulp bij het opstellen van een strafvonnis. Het ging specifiek om het opstellen van een concept voor de strafmotivering. Dit is het onderdeel van het strafvonnis waarin wordt uitgelegd hoe de rechtbank tot de straf is gekomen en is volgens de Rechtspraak een belangrijk onderdeel van het strafvonnis.

"Bij het gebruik van de AI heeft de rechtbank de vertrouwelijkheid en integriteit van de strafprocedure vooropgesteld. Er is daarom zorgvuldig beoordeeld dat er geen privacygevoelige informatie en specifieke feiten in de AI-systemen werden ingevoerd die herleidbaar zijn tot de concrete zaak", aldus de Rechtspraak. De bij deze strafzaak direct betrokkenen zijn na de uitspraak over het gebruik van 'AI' geïnformeerd.

De Rechtspraak stelt dat het gebruik van 'AI' voor een versnelde opstelling van de strafmotivering zorgde, alsmede een duidelijke structuur en indeling. Het is niet de verwachting dat openbare 'AI-tools' vaak zullen worden ingezet. "De beperkte invoer van informatie in een openbaar AI-netwerk beperkt de effectiviteit van zulke toepassingen. Ook bestaat het risico dat er te veel informatie over de zaak op een te vroeg moment wordt gedeeld met de openbare AI, wat tot ethische en juridische complicaties kan leiden", legt de Rechtspraak uit.

"Een intern afgeschermd AI-systeem, speciaal ontworpen voor de Rechtspraak en dat alleen vertrouwelijke gegevens gebruikt, zou veel effectiever kunnen zijn", aldus de Rechtspraak. Bij de proef betrokken rechters en griffier kwamen ook met het idee om alle gepubliceerde strafvonnissen op rechtspraak.nl in een afgeschermde database te verzamelen en te integreren in een afgeschermde beveiligde 'AI-toepassing'. "Dit zou strafrechters in staat stellen om relevantere en specifiekere informatie daarin in te voeren."

De Rechtspraak noemt het een reële verwachting dat 'AI' met dergelijke informatie conceptstrafmotiveringen kan genereren. "Deze ontwikkeling biedt kans om binnen de strafrechtspraak verder te kijken naar het gebruik van AI in een ondersteunende vorm, terwijl belangrijke waarden behouden blijven."