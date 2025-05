Franse toezichthouder kritisch over 'slimme camera's' bij zelfscankassa's

De Franse privacytoezichthouder CNIL is kritisch over 'slimme camera's bij zelfscankassa's en adviseert winkels minder invasieve methodes te gebruiken. De 'geaugmenteerde' camera's bevinden zich boven de zelfscankassa's en controleren of mensen fouten maken bij het scannen van producten of mogelijk producten proberen te stelen. Zo kan de camera producten herkennen of volgen, de hand van de klant bepalen of de positie van de klant ten opzichte van de kassa analyseren.

CNIL merkt op dat de gegevensverwerking door dit soort camera's niet anoniem is. Zelfs wanneer de gezichten van klanten zijn geblurd of gemaskeerd zijn de personen in kwestie via aanwezige camerasystemen te her-identificeren of wanneer er een interventie plaatsvindt. De toezichthouder voegt toe dat winkels een legitiem belang hebben om diefstal tegen te gaan, maar dat de rechten van individuen niet disproportioneel mogen worden geraakt.

Daarom doen winkels er verstandig aan om minder invasieve, alternatieve opties te kiezen, aldus CNIL. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wegen van gescande items, RFID-tags of willekeurige controles. Winkels die dergelijke camera's toch toepassen moeten de periode dat er gefilmd wordt zo kort mogelijk houden, klanten duidelijk over het cameratoezicht informeren en buitensporige surveillance voorkomen.

Klanten hebben daarnaast het recht om zelfscankassa's met 'slimme' camera's te weigeren en kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun data om het systeem te verbeteren. Wanneer een winkel bijvoorbeeld geen alternatief biedt kan de klant bij de betreffende winkel een klacht indienen. Reageert de winkel niet binnen een maand of is de reactie niet naar wens, kan de klant naar de Franse toezichthouder stappen.