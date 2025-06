KDE start Linux-overstapcampagne gericht op Windows 10-gebruikers

Linux-desktopomgeving KDE is een campagne gestart om gebruikers van Windows 10 over te halen om op Linux over te stappen. Op 14 oktober dit jaar stopt Microsoft de ondersteuning van Windows 10. Eindgebruikers en organisaties ontvangen dan geen beveiligingsupdates meer, tenzij ze een betaald onderhoudscontract afsluiten. "Dit zal naar schatting 200 tot 400 miljoen laptops en computers wereldwijd in beveiligingsrisico's en zeer vervuilende e-waste veranderen", aldus KDE in de "End Of 10" campagne.

"Upgrade je software, niet je computer", laat de campagne weten. Windows 10-gebruikers worden opgeroepen om op Linux over te stappen en KDE's Plasma-desktop te gebruiken. Daarbij claimt KDE dat Windows vol advertenties en spyware zit. "Dit vertraagt je computer, laat bedrijven je bespioneren en zorgt voor een hogere energierekening." Op een andere pagina stelt KDE dat virussen voor Linux nagenoeg onbekend zijn en dat gebruikers zich daar geen zorgen over hoeven te maken.

"Het lijkt misschien dat je Windows gratis hebt, maar het komt zeker met een prijs. Microsoft injecteert geregeld advertenties in je desktop, in gratis apps, in je startmenu, in de help en handleidingen, zelfs in je file browser", laat de campagnepagina verder weten. Ook stelt KDE dat Windows verborgen processen bevat die alles wat mensen typen bijhouden, of dat het documenten uploadt om de eigen AI-modellen te trainen.

"KDE is een liefdadigheidsinstelling die door vrijwilligers wordt gerund, geen bedrijf. We hebben geen commerciële belangen. We hebben ook geen interesse in je persoonlijke data en zullen je vurig helpen het te beschermen." Om Windows 10-gebruikers te helpen bij de overstap staan er verschillende evenementen gepland waarbij wordt geholpen bij het installeren van Linux.