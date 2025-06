Duitse regering opgeroepen tegen chatcontrole te blijven stemmen

Door A.P. Molenaar: Niet alleen is het bezwaar (waar blijkbaar overwegend weerstand tegen is) dat chatcontrole gebruik zal moeten maken van algoritmen.

Het tweede zwaarwegende punt is dat de - ook hiervoor weer noodzakelijke AI - ongelofelijke hoeveelheden terraWatts stroom vreet.



Elke keer mis ik dat in de bezwaren die privacy voorvechters in deze en vergelijkbare gevallen kunnen aanvoeren.



Hoe kortzichtig kun je toch zijn in je tunnelvisie uitsluitend gericht op privacy!

Breid toch je bezwaren uit met dit zwaarwegende aspect! AI is een energieverslinder/verkwister!



Nog wel is milieu en de roep om reductie van energieverbruik een mondiaal aandachtspunt. Maar voor hoelang nog...?

Niet alleen stroom, maar ook zeer veel drinkwater, maar ik haal dat onderwerp hier met regelmaat aan, maar inderdaad niet tijdens chatcontrole zoals u benoemd aangezien het slechts één van de partijen is die daarvoor externe servers inzet, en bij lange na niet de grootste.Wel is het een goed punt dat u benoemd, maar mensen richten zich voornamelijk op de meer overtuigende argumenten, en ik vrees dat het millieu niet zo hoog in het vaandel staat bij diegenen die dit willen invoeren.