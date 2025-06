AP: politie overtreedt wet met opslag gegevens miljoenen onschuldige burgers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft felle kritiek op de politie geuit wegens het te lang bewaren van de gegevens van miljoenen onschuldige burgers. "De wet geldt ook voor de politie", zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. "Het is onaanvaardbaar dat de politie de wet structureel overtreedt. De grondrechten van een zeer grote groep mensen zijn hier in het geding."

Bij het uitoefenen van haar dagelijkse politietaak verzamelt de politie allerlei gegevens over burgers. Deze gegevens moeten volgens de wet na 5 jaar worden verwijderd uit de dagelijks gebruikte politiesystemen en na 10 jaar helemaal worden vernietigd. Maar de politie doet dit, met goedkeuring van de minister van Justitie en Veiligheid, al vele jaren niet meer. De politie wil de gegevens naar eigen zeggen voor onderzoeken naar cold cases bewaren.

Het gaat om veel gegevens waar volgens de AP niet voor kan worden aangetoond dat langer bewaren meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld een notitie van de politie over een burenruzie, een verkeersovertreding, binnengekomen meldingen over geluidsoverlast, gegevens over uitgevoerde (identiteits)controles, een rapport van de wijkagent over de dagelijkse ronde door de wijk of mutaties over afgehandelde verkeerproblematiek. "Het betreft een zéér omvangrijke hoeveelheid ongerichte en ongeverifieerde gegevens", aldus de AP. Het gaat nadrukkelijk niet om gegevens die onderdeel uitmaken van onderzoeken naar cold cases of gegevens over bijvoorbeeld dna-sporen.

Eerder oordeelde de Raad van State dat het niet proportioneel is om de gegevens tientallen jaren te bewaren zoals de politie wil en adviseerde dat de politie zich op dit punt aan de wet moet houden. Verschillende Tweede Kamerleden riepen de minister van Justitie en Veiligheid op de gegevens niet te vernietigen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nu een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin staat dat het belangrijk is dat de overheid, en met name de politie, zich aan de wet houdt. "Als de Kamer wil dat die gegevens langer worden bewaard, kan dat alleen als de wet wordt aangepast", zo stelt de toezichthouder.

De AP laat de Tweede Kamer ook weten dat ongeacht toekomstige wetgeving, de huidige situatie ertoe leidt dat de politie structureel handelt in strijd met de wet. "Het langer bewaren van alle politiegegevens die voor de dagelijkse politietaak worden verwerkt, is niet aanvaardbaar. Dit betekent dat op de kortst mogelijke termijn de politiegegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken,zullen moeten worden vernietigd. De AP zal contact zoeken met de politie, toezien op naleving van de regelgeving en zo nodig ook handhavend optreden." Onlangs liet minister Van Weel weten dat hij een geitenpaadje zoekt zodat de gegevens toch niet vernietigd hoeven te worden.