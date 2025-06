VMware moet exit-support aan Rijkswaterstaat blijven bieden oordeelt rechter

VMware moet Rijkswaterstaat de komende jaren support blijven bieden terwijl de overheidsinstantie in de tussentijd naar een andere oplossing migreert. Dat heeft de rechtbank Den Haag in een kort geding bepaald. Rijkswaterstaat (RWS) maakt voor het beheer van vitale infrastructuur, zoals tunnels, sluizen en bruggen, gebruik van VMware.

Het gaat onder andere om VMware vSphere en de daarbij passende producten VMware NSX, VMware vSAN, VMware vCenter Server, Aria Automation/Operations en Site Recovery Manager. In de loop van de jaren heeft RWS voor vele miljoenen aan eeuwigdurende licenties aangeschaft, aldus de rechter. Voor zijn VMware-producten heeft RWS steeds onderhoud en support afgenomen. De support bestaat uit het verlenen van ondersteuning bij vragen over de werking, verhelpen van bugs en het uitbrengen van updates en nieuwe versies.

Nieuw licentiemodel

Eind 2023 werd VMware door Broadcom overgenomen. De laatste supportovereenkomst werd door RWS op 23 juli 2021 afgesloten en had een looptijd van drie jaar. Kort na de overname van VMware heeft Broadcom eind 2023 aangekondigd dat het ging overstappen op een licentiemodel op basis van abonnementen. Onderzoek dat RWS naar de licentiewijzigingen liet uitvoeren toonde aan dat de kosten voor het gebruik van de onderzochte producten zou stijgen van zo'n 2,1 miljoen euro naar 4 miljoen euro per jaar. Volgens het onderzoeksrapport een jaarlijkse kostenstijging van 85 procent.

Kort voor 31 oktober 2024 heeft Broadcom aan RWS een beperkte tijdelijke supportverlenging (SOYR) aangeboden, waar Rijkswaterstaat gebruik van heeft gemaakt. Deze support loopt af op 23 juli aanstaande. Sinds eind vorig jaar zijn Broadcom en RWS in overleg over het gebruik daarna, waarbij Broadcom heeft voorgesteld dat RWS abonnementen afneemt. Begin maart van dit jaar liet Rijkswaterstaat aan Broadcom weten dat het zich niet kan permitteren om afhankelijk te zijn van een partij die het dwingt over te stappen naar het nieuwe licentiemodel en dat RWS de producten van VMware op een termijn van twee à drie jaar wil uitfaseren.

In deze aankondiging liet RWS ook weten dat het tot de uitfasering afhankelijk zal blijven van de VMware-producten en de daarbij horende support en dat Rijkswaterstaat erop rekent dat Broadcom die support op basis van een zogenoemde Stated Out Year Renewal (SOYR) blijft bieden. Hierbij heeft RWS ook twee voorstellen gedaan. Een aantal dagen later werden de voorstellen door Broadcom afgewezen. Na verdere correspondentie heeft Broadcom geweigerd om RWS enige vorm van exit-ondersteuning te bieden. Daarnaast heeft Broadcom geweigerd om RWS broncode ter beschikking te stellen waarmee Rijkswaterstaat zelf in haar support zou kunnen voorzien of daarvoor een derde partij zou kunnen inschakelen.

Oordeel rechter

Volgens de voorzieningenrechter heeft RWS een terecht punt dat Broadcom tot op heden geen passend aanbod heeft gedaan. Daarnaast moet het techbedrijf RWS in de gegeven omstandigheden in staat stellen om afscheid te nemen van VMware. "In dat kader dient Broadcom ervoor te zorgen dat RWS voldoende support ontvangt om de deugdelijke werking van de Vmware-producten voorlopig te continueren. Door dat na te laten handelt Broadcom c.s. in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer jegens RWS betaamt", aldus de rechter.

De voorzieningenrechter heeft nu geoordeeld dat VMware en Broadcom ook na 22 juli exit-ondersteuning aan RWS moeten leveren. Het gaat dan om "maintenance updates and upgrades, bug and security fixes, and technical assistance", totdat RWS het gebruik volledig heeft uitgefaseerd en uiterlijk voor de duur van twee jaar. Wanneer VMware en Broadcom dit niet doen moeten ze een dwangsom van 250.000 euro per dag betalen, met een maximum van 25 miljoen euro.