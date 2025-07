ABN Amro-klant krijgt 9.000 euro schade bankhelpdeskfraude niet vergoed

Een klant van ABN Amro die het slachtoffer van bankhelpdeskfraude werd krijgt de 9.000 euro schade die hij leed niet vergoed. Dat oordeelt het financiële klachteninstituut Kifid. Volgens de instantie is het coulancekader dat de banken voor slachtoffers van dergelijke fraude hanteren niet op deze situatie van toepassing.

De man is zowel klant bij ABN Amro als cryptobeurs Bitvavo. Vorig jaar mei werd hij gebeld door een oplichter die zich voordeed als ABN Amro-medewerker. De klant vroeg de zogenaamde medewerker om hem met een ander telefoonnummer terug te bellen, waarna de man werd gebeld met een nummer dat ook op de website van ABN Amro vermeld staat. Op verzoek van de oplichter heeft de klant het programma AnyDesk op zijn computer geïnstalleerd. Via het programma kreeg de oplichter controle over de computer.

Op dezelfde dag heeft de klant via zijn ABN Amro-app een iDeal-betaling van 9.000 euro van zijn betaalrekening naar zijn Bitvavo-rekening gedaan. Vervolgens is het bedrag van de Bitvavo-rekening van de klant naar derden overgeboekt. Zeventien minuten na de iDeal-transactie die de klant uitvoerde heeft de bank preventief zijn rekeningen geblokkeerd en geprobeerd om contact te krijgen. Een uur na het blokkeren van de rekening kreeg de bank de klant te pakken en is er gesproken over de fraude en zijn er maatregelen getroffen.

De klant deed uiteindelijk aangifte bij de politie en verzocht ABN Amro om de schade te vergoeden. Daarbij wees de klant naar het coulancekader dat banken hanteren. Dit kader stelt dat banken tot vergoeding bij bankhelpdeskfraude kunnen overgaan als er sprake is geweest van spoofing van naam en/of het telefoonnummer van de eigen bank. Daarnaast kan een klant éénmaal voor een vergoeding in aanmerking komen.

In dit geval gaat het volgens ABN Amro en het Kifid om een toegestane betalingstransactie en heeft de bank haar zorgplicht niet geschonden. "De op de bank rustende zorgplicht strekt niet zo ver dat zij gehouden is om in het algemeen betalingstransacties te monitoren. Dit zou het proces van geautomatiseerde gegevensverwerking en het maatschappelijk belang dat daarmee gediend is kunnen schaden." Tevens stelt het Kifid dat de bank niet tekort is geschoten in haar waarschuwingen en instructies om fraude te voorkomen. De klacht van de klant wordt door het klachteninstituut ongegrond verklaard en zijn vordering afgewezen (pdf).