Hoogte dwangsom voor weigeren 'slimme' of digitale meter nog niet bekend

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) weet nog niet hoe hoog de dwangsom wordt voor mensen die vanaf volgend jaar een 'slimme' of digitale meter weigeren. Dat laat de toezichthouder tegenover het AD weten. In januari 2026 gaat de nieuwe Energiewet in. Daarin staat onder andere dat alle analoge energiemeters moeten worden vervangen door nieuwe energiemeters.

"Vanaf januari 2026 ontvangen de mensen met een analoge meter een brief van de netbeheerder uit de eigen regio. U krijgt vanzelf een brief van uw netbeheerder met een uitnodiging om de afspraak te maken. U kunt nu wel alvast bekijken welke meter het beste bij uw situatie past", aldus de RDI op de eigen website. De vervangingsoperatie gaat naar verwachting drie jaar duren.

"Ieder huishouden heeft de afgelopen tien jaar al meerdere keren een aanbod gekregen om de ouderwetse meter te laten vervangen. Daar zijn ze niet op ingegaan. Dit zijn de notoire weigeraars’’, zegt Theo Scholte van Netbeheer Nederland tegenover het AD. Hij voegt toe dat eigenaren van een analoge meter straks twee keer een aanbod krijgen om de meter te vervangen. "Wanneer de woningeigenaar blijft weigeren, voldoet hij niet aan de nieuwe Energiewet en zal de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur hierop handhaven middels een dwangsom." De hoogt van deze dwangsom is nog niet bekend.

In België wordt de analoge meter ook vervangen. Eerder dit jaar werd bekend dat meerdere Belgen zijn aangeklaagd en ook veroordeeld wegens het weigeren van een digitale meter die automatisch meterstanden doorgeeft. Daarmee zou het volgens begrippen van de RDI een 'slimme meter' zijn. Een digitale energiemeter kan volgens de RDI namelijk geen meterstanden of andere informatie doorsturen naar de netbeheerder, een 'slimme' meter wel. De toezichthouder legt uit dat een 'slimme' meter is te herkennen aan de aanwezigheid van een p1-poort.