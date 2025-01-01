Oostenrijkse rechter verklaart Pay or Ok-model krantensite in strijd met AVG

Een Oostenrijkse rechter heeft verklaard dat het Pay or Ok-model van de Oostenrijkse krant DerStandard in strijd met de AVG is, waarmee een eerdere beslissing van de Oostenrijkse privacytoezichthouder DSB wordt bevestigd. Dat laat privacyorganisatie noyb weten. DerStandard biedt bezoekers de keuze om een betaald abonnement te nemen of anders akkoord te gaan met online tracking waarbij gegevens met honderden partijen worden gedeeld.

De Oostenrijkse privacytoezichthouder oordeelde dat er in het algemeen geen probleem met Pay or Ok is, maar dat de implementatie van DerStandard onrechtmatig was. Bezoekers kregen slechts twee opties om uit te kiezen, terwijl de AVG verplicht dat er voor verschillende soorten van verwerking apart toestemming moet worden gegeven. De Oostenrijkse krant ging in beroep en stelde dat "fijnmazige" toestemming niet in een Pay or Okay-systeem te doen is. Zo moet het naar eigen zeggen gebruikers bij de niet-betaalde versie kunnen tracken en statistieken verzamelen om advertenties te kunnen verkopen.

De Oostenrijkse rechter heeft nu bepaald dat de krant geen geldige toestemming voor de gegevensverwerking heeft, waarmee het beroep is verworpen. De krant heeft de mogelijkheid gekregen om in beroep tegen de uitspraak te gaan. Privacyorganisatie noyb sluit niet uit dat het Oostenrijkse hof van beroep deze zaak zal voorleggen aan het Europees Hof van Justitie.

"De beslissing van de DSB in 2023 was puur een politieke: ze willen nieuwsmedia niet dwarszitten, terwijl op andere websites alleen het hebben van een grijze knop in een cookiebanner al als illegaal wordt beschouwd. In plaats van het bekritiseren van de algehele aanpak en bevestigen dat toestemmingspercentages van 99,9 procent laten zien dat toestemming niet 'vrijelijk' is gegeven, hebben ze er een klein punt uitgehaald", zegt privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems. "Wat we hier hebben is gewoon een 'valse keuze' die niemand wil of gebruikt - slechts om voor te kunnen doen dat gebruikers een keuze hebben."