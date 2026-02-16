Kamervragen over verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro dat sinds 1 januari van kracht is geworden. Volgens de BBB raakt het verbod, dat niet geldt voor transacties tussen particulieren, de concurrentiepositie van de exportsector. Uiteindelijk zal het verbod worden uitgebreid naar cashbetalingen van boven de 3.000 euro voor het verlenen van diensten.

Naar aanleiding van het verbod heeft de BBB demissionair minister Heinen van Financiën om opheldering gevraagd over de gevolgen voor de exportsector. "Wat heeft u gedaan om de nadelige effecten voor Nederlandse sectoren die te maken hebben met contante betalingen bij verkoop zoveel mogelijk te minimaliseren?", vraagt Kamerlid Vermeer. De bewindsman moet ook duidelijk maken of hij bereid is om met de exportsector in gesprek te gaan over maatregelen om de nadelige effecten van het verbod te beperken.

"Sinds de inwerkingtreding op 1 januari 2026 ervaren exportbedrijven volgens hun eigen signalen "gigantische problemen". Kunt u zich deze dreiging voor de bedrijfsvoering voorstellen en was u hiervan op de hoogte?", wil het BBB-Kamerlid verder weten. Heinen is ook gevraagd of hij weet dat het kernprobleem voor de exportsector in Nederland niet ligt bij de aankoop van goederen, maar juist bij de verkoop aan handelaren uit landen waar een digitale betaalinfrastructuur simpelweg niet bestaat of onbetrouwbaar is.

Verder moet de bewindsman laten weten waarom er niet is gekozen voor uitzonderingsposities voor sectoren die gevoelig zijn voor een verslechtering van hun concurrentiepositie door het verbod en hoe de invoering van de wet valt te rechtvaardigen,zonder dat er voor de exportverkopen een werkbaar alternatief of uitzondering is gecreëerd. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.

Onlangs werd in de Tweede Kamer nog een motie ingediend die het kabinet oproept om de huidige limiet op contante betalingen van 3.000 euro te verhogen naar 10.000 euro. De motie werd met 51 stemmen voor en 99 tegen echter verworpen. PVV, JA21, FVD, Groep Markuszower, BBB, SGP en 50PLUS stemden voor de verhoging.