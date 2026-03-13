Minister: Nederlandse instanties niet bevoegd om AI-stemhulpen aan te pakken

Op dit moment zijn er geen Nederlandse instanties bevoegd om op te treden tegen AI-stemhulpen, omdat de benodigde uitvoeringswet nog niet klaar is, zo stelt minister Heerma van Binnenlanse Zaken. Eerder riep de Autoriteit Persoonsgegevens het kabinet op om snel werk te maken van de uitvoering van de AI-verordening. Deze verordening stelt allerlei aan het gebruik van en toezicht op AI-systemen.

Vorige maand stelde de ChristenUnie Kamervragen aan de minister over de aanpak van door AI-gegenereerde stemwijzers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Aanleiding was berichtgeving dat deze stemwijzers onjuiste informatie verstrekken. "Kunt u deze stemhulpen aansprakelijk stellen, laten aanpassen of zonodig beëindigen? Zo ja, bent u bereid dat te doen? Zo nee, waarom niet?", wilde Kamerlid Bikker weten.

In zijn antwoord stelt de minister de zorgen over de stemadviezen die AI-stemhulpen geven te delen. "De ontwikkeling van stemhulpen maakt onderdeel uit van het publieke debat rondom verkiezingen. Vanwege de neutrale positie die de overheid dient in te nemen in het debat rond verkiezingen, heeft de overheid tot nu toe geen rol ingenomen met betrekking tot stemhulpen, noch invloed uitgeoefend op stemhulpen", aldus Heerma.

De bewindsman voegt toe dat door het toenemende gebruik van AI-stemhulpen zaken als betrouwbaarheid, begrijpelijkheid en transparantie onder druk komen te staan. "Daarom onderzoek ik of de overheid in de borging van deze uitgangspunten een rol kan en moet vervullen en zo ja, binnen welke kaders dat kan."

Niet bevoegd

Eerder werd binnen Europa de AI-verordening aangenomen, die eisen stelt aan aanbieders van AI-systemen en het toezicht hierop. De verordening bestempelt AI-systemen die worden ingezet voor het beïnvloeden van 'natuurlijke personen bij de uitoefening van hun stemrecht bij de verkiezingen of referenda' als hoog risico, laat de minister weten. Voor deze systemen gelden strenge regels.

De uitvoeringswetgeving, die in Nederland toezicht op de Europese AI-verordening moet regelen, is nog in ontwikkeling. Daardoor zijn er in Nederland geen instanties bevoegd om tegen AI-stemhulpen op te treden wanneer die niet aan de uitgangspunten van betrouwbare, transparante en begrijpelijke informatievoorziening voldoen, legt Heerma verder uit. De vereiste wetgeving zou binnenkort in openbare internetconsultatie moeten gaan. Onlangs riep de Autoriteit Persoonsgegevens het kabinet op om haast te maken met de wetgeving en voor voldoende financiering van het toezicht te zorgen.