Is het illegaal om leeftijdsverificatiesoftware te misleiden?

Juridische vraag: Roblox wil door middel van gezichtsherkenning de leeftijd van mijn kind verifiëren en gebruikt daarvoor scansoftware via Persona. In hoeverre is het illegaal om die scan-software te misleiden met bijvoorbeeld een AI image of, lo-tech, een masker of iets dergelijks?

Antwoord: Sommigen denken hierbij aan valsheid in geschrifte (art. 225 Strafrecht), maar dat gaat hier niet op. Afbeeldingen (foto's of video) zijn geen 'geschriften' in de zin van de wet. Daar moet het echt gaan om communicatie met tekens of symbolen. Een afbeelding kan zulke tekens bevatten, zoals bij een foto van een geschreven brief. Maar een foto van een gezicht is geen geschrift.

Sinds enige tijd is er een apart artikel (231a Sr) over valse biometrische kenmerken. Lid 1 hiervan stelt strafbaar het vervalsen van biometrische persoonsgegevens met als doel je eigen identiteit te verbergen ('verhelen') of die van een ander te misbruiken. Dat is hier niet aan de orde, maar lid 2 vult aan:

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die in gevallen waarin biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens worden gebruikt voor het vaststellen van iemands identiteit, opzettelijk gebruik maakt van valse of vervalste biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens als waren deze echt en onvervalst met het oogmerk om zijn identiteit te verhelen of de identiteit van een ander te misbruiken of opzettelijk gebruik maakt van biometrische kenmerken of biometrische persoonsgegevens van een ander met het oogmerk om de verdenking van een strafbaar feit op de ander of niet op hem te doen ontstaan.

Wie dus biometrie vervalst om zo een identificatie te misleiden, óók als het alleen om je eigen kenmerken gaat, kan dus strafbaar zijn onder dit artikel. Onder 'vervalsen' kunnen ingewikkelde chirurgische ingrepen vallen, maar een masker of een AI-beeldmanipulatie in de context van video-scanning valt er wat mij betreft ook duidelijk onder.

Het probleem zit hem voor mij in "vaststellen van identiteit". Het vaststellen hoe oud je bent, staat los van wat je paspoortnaam is. Roblox biedt bijvoorbeeld de optie om leeftijdverificatie met AI te doen zónder voorafgaand een identiteitsbewijs te hoeven zien. De beeldherkenning analyseert dan grofweg hoe oud je bent.

Nergens in de wetsgeschiedenis is uitgewerkt of naast 'identiteit' ook een leeftijdscontrole hier onder zou moeten vallen. Dat zou m.i. ook niet helemaal logisch zijn: het primaire doel was kunnen aanpakken van omzeilen van biometrische identificatie, bijvoorbeeld door je vingerafdrukken te manipuleren of plastische chirurgie zodat je niet meer lijkt op je politiefoto. Ik denk dus niet dat het strafbaar is om een leeftijdsverificatie zónder tevens identiteitscontrole te misleiden.

Natuurlijk is het wel in strijd met de gebruiksvoorwaarden, en kan een aanbieder zoals Roblox je account blokkeren wegens schending daarvan, mocht het uitkomen.

