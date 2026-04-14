Nieuws
image

AP vraagt om reacties op handhavingsbeleid voor overtredingen AVG

dinsdag 14 april 2026, 13:27 door Redactie, 0 reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het concept handhavingsbeleid openbaar gemaakt en vraagt het publiek om reacties. Het beleid beschrijft de uitgangspunten die de AP hanteert in de handhavingsfase, de handhavingsinstrumenten die de AP kan besluiten in te zetten, de factoren die een rol spelen bij de inzet van deze handhavingsinstrumenten, het verloop van de handhavingsprocedure, de voorwaarden voor afdoening (beëindigen van de zaak) in overleg tussen de AP en de overtreder, en het verloop van die procedure en de samenwerking met andere toezichthouders.

De AP kan een handhavingsinstrument inzetten als zij een overtreding constateert. In sommige gevallen kan de AP ook vooraf ingrijpen, maar dan moet het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigen. Voor de AP is het handhavingsbeleid in beginsel zelfbindend.

Het conceptbeleid is nu ter consultatie aangeboden. "De AP nodigt alle experts, belanghebbenden en geïnteresseerden uit om te reageren op het concepthandhavingsbeleid. Uw reactie gebruikt de AP om het conceptbeleid waar nodig te verbeteren en verduidelijken", aldus de AP. Reacties kunnen tot 17 mei worden gestuurd.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure Salt Road Compromised Components