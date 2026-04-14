AP vraagt om reacties op handhavingsbeleid voor overtredingen AVG

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het concept handhavingsbeleid openbaar gemaakt en vraagt het publiek om reacties. Het beleid beschrijft de uitgangspunten die de AP hanteert in de handhavingsfase, de handhavingsinstrumenten die de AP kan besluiten in te zetten, de factoren die een rol spelen bij de inzet van deze handhavingsinstrumenten, het verloop van de handhavingsprocedure, de voorwaarden voor afdoening (beëindigen van de zaak) in overleg tussen de AP en de overtreder, en het verloop van die procedure en de samenwerking met andere toezichthouders.

De AP kan een handhavingsinstrument inzetten als zij een overtreding constateert. In sommige gevallen kan de AP ook vooraf ingrijpen, maar dan moet het gevaar voor een overtreding klaarblijkelijk dreigen. Voor de AP is het handhavingsbeleid in beginsel zelfbindend.

Het conceptbeleid is nu ter consultatie aangeboden. "De AP nodigt alle experts, belanghebbenden en geïnteresseerden uit om te reageren op het concepthandhavingsbeleid. Uw reactie gebruikt de AP om het conceptbeleid waar nodig te verbeteren en verduidelijken", aldus de AP. Reacties kunnen tot 17 mei worden gestuurd.