Nieuws
image

Banken: socialmediaplatforms doen te weinig tegen online fraude

dinsdag 28 april 2026, 17:05 door Redactie, 0 reacties

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept socialmediaplatforms zoals Meta, Tiktok en Google op om meer verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van online fraude. Volgens de banken wordt maar liefst 70% van de fraude gefaciliteerd via deze platforms, terwijl ingrijpen vaak uitblijft.

Criminelen maken volgens de NVB veelvuldig gebruik van social media om slachtoffers te bereiken, bijvoorbeeld via nepadvertenties en misleidende berichten. De banken stellen dat deze platforms daarmee een belangrijke schakel vormen in de fraudeketen.

De banken pleiten voor concrete maatregelen, zoals het sneller verwijderen van frauduleuze content en het beter opsporen van verdachte accounts. Ook zouden socialmediabedrijven hun kennis en data actiever moeten inzetten om fraude te voorkomen. Daarnaast benadrukt de NVB het belang van samenwerking tussen banken, technologiebedrijven en andere partijen om online fraude structureel aan te pakken.

Met de oproep wil de NVB extra druk zetten op social media om hun aanpak te versterken en zo bij te dragen aan het terugdringen van online fraude.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
