Banken: socialmediaplatforms doen te weinig tegen online fraude

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept socialmediaplatforms zoals Meta, Tiktok en Google op om meer verantwoordelijkheid te nemen in de bestrijding van online fraude. Volgens de banken wordt maar liefst 70% van de fraude gefaciliteerd via deze platforms, terwijl ingrijpen vaak uitblijft.

Criminelen maken volgens de NVB veelvuldig gebruik van social media om slachtoffers te bereiken, bijvoorbeeld via nepadvertenties en misleidende berichten. De banken stellen dat deze platforms daarmee een belangrijke schakel vormen in de fraudeketen.

De banken pleiten voor concrete maatregelen, zoals het sneller verwijderen van frauduleuze content en het beter opsporen van verdachte accounts. Ook zouden socialmediabedrijven hun kennis en data actiever moeten inzetten om fraude te voorkomen. Daarnaast benadrukt de NVB het belang van samenwerking tussen banken, technologiebedrijven en andere partijen om online fraude structureel aan te pakken.

Met de oproep wil de NVB extra druk zetten op social media om hun aanpak te versterken en zo bij te dragen aan het terugdringen van online fraude.