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Duizenden medewerkers Belastingdienst over naar Microsoft 365

dinsdag 9 juni 2026, 11:43 door Redactie, 0 reacties

Vorig jaar zijn duizenden medewerkers van de Belastingdienst overgegaan naar Microsoft 365, zo laat de fiscus in de Jaarrapportage 2025 weten, die gisteren door staatssecretaris Eerenberg van Financiën naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Eén van de onderwerpen in de Jaarrapportage betreft de modernisering van het ict-landschap en uitfaseren van oude ict.

"Het ict-landschap is verder gemoderniseerd, met onder meer de afbouw van verouderde systemen en bredere inzet van Microsoft 365", aldus de fiscus. Eén van de ambities die de Belastingdienst voor vorig jaar had gesteld was voor alle werkplekken de overgang naar Microsoft 365 mogelijk maken. "In 2025 zijn nieuwe fysieke werkplekken uitgerold en zijn er zo’n 5.000 medewerkers met Microsoft 365 gaan werken", laat de Jaarrapportage over dat doel weten.

De Belastingdienst meldt ook dat het gebruik van clouddiensten door de overheid, gelet op de geopolitieke situatie, veel politieke en maatschappelijke aandacht heeft. Ook stelt de fiscus dat er een exitstrategie is opgesteld voor het geval er een vertrek uit de cloudomgeving moet plaatsvinden. Tevens wordt gemeld dat de beschikbaarheid van een back-upvoorziening één van de randvoorwaarden is voor verdere uitrol van Microsoft 365.

Microsoft Copilot

Vorig jaar is voor het ministerie van Financiën een visie op AI ontwikkeld en vastgesteld, die door de Belastingdienst is uitgewerkt in een strategie op AI. "Hierin is opgenomen dat de Belastingdienst AI verantwoord, geloofwaardig en zorgvuldig inzet om medewerkers te ondersteunen", zo staat in de Jaarrapportage vermeld. De Belastingdienst laat tevens weten dat ook vorig jaar Microsoft Copilot Chat beschikbaar was als AI-tool voor alle medewerkers. "Er zijn waarborgen die ervoor zorgen dat Copilot Chat veilig is in gebruik. Zo blijven de gegevens bijvoorbeeld in een eigen Microsoft-omgeving en is er geen verbinding met het internet." Begin dit jaar werd bekend dat Microsoft sinds 2021 zo'n 14,4 miljoen euro in de uitrol van Microsoft 365 heeft geïnvesteerd.

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