Duizenden medewerkers Belastingdienst over naar Microsoft 365

Vorig jaar zijn duizenden medewerkers van de Belastingdienst overgegaan naar Microsoft 365, zo laat de fiscus in de Jaarrapportage 2025 weten, die gisteren door staatssecretaris Eerenberg van Financiën naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Eén van de onderwerpen in de Jaarrapportage betreft de modernisering van het ict-landschap en uitfaseren van oude ict.
"Het ict-landschap is verder gemoderniseerd, met onder meer de afbouw van verouderde systemen en bredere inzet van Microsoft 365", aldus de fiscus. Eén van de ambities die de Belastingdienst voor vorig jaar had gesteld was voor alle werkplekken de overgang naar Microsoft 365 mogelijk maken. "In 2025 zijn nieuwe fysieke werkplekken uitgerold en zijn er zo’n 5.000 medewerkers met Microsoft 365 gaan werken", laat de Jaarrapportage over dat doel weten.
De Belastingdienst meldt ook dat het gebruik van clouddiensten door de overheid, gelet op de geopolitieke situatie, veel politieke en maatschappelijke aandacht heeft. Ook stelt de fiscus dat er een exitstrategie is opgesteld voor het geval er een vertrek uit de cloudomgeving moet plaatsvinden. Tevens wordt gemeld dat de beschikbaarheid van een back-upvoorziening één van de randvoorwaarden is voor verdere uitrol van Microsoft 365.
Je bent niet ingelogd en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.
Wanneer je hieronder het e-mailadres van je account opgeeft wordt er een nieuwe activatielink naar je gestuurd. Deze link kun je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Wanneer je het juiste e-mailadres hebt opgegeven ontvang je automatisch een nieuwe activatielink. Deze link kan je gebruiken om een nieuw wachtwoord in te stellen.
Geef je e-mailadres op en kies een alias van maximaal 30 karakters.
Je hebt je succesvol aangemeld. Voordat je je account kunt gebruiken moet deze eerst geactiveerd worden. Dit kan je zelf doen middels de activatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verstuurd.