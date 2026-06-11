Canadese regering wil leeftijdsverbod voor social media invoeren

De Canadese regering wil een leeftijdsverbod voor social media invoeren, waarbij gebruikers minimaal 16 jaar moeten zijn om een account aan te kunnen maken. De maatregel gaat niet gelden voor platforms die kunnen aantonen dat ze maatregelen hebben getroffen om kinderen te beschermen. Wat die maatregelen moeten inhouden zullen de Canadese autoriteiten op een later moment bekendmaken. De 'Safe Social Media Act' wordt nu aan het Canadese parlement aangeboden.
Het wetsvoorstel beschrijft ook het oprichten van een Digital Safety Commission die de regels zal opstellen waar platforms aan moeten voldoen en toeziet op de naleving ervan. Ook zal de toezichthouder klachten van gebruikers verzamelen over content die offline zou moeten worden gehaald en onderzoek doen naar standaarden voor online veiligheid. "De veiligheid van kinderen mag geen bijzaak zijn. Deze wetgeving zal strengere verantwoordelijkheden voor online platforms introduceren, om ervoor te zorgen dat hun diensten safe by design zijn en passende maatregelen bevatten om kinderen te beschermen", zegt de Canadese minister van Canadese Identiteit en Cultuur Marc Miller.
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