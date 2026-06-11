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Canadese regering wil leeftijdsverbod voor social media invoeren

donderdag 11 juni 2026, 10:19 door Redactie, 4 reacties

De Canadese regering wil een leeftijdsverbod voor social media invoeren, waarbij gebruikers minimaal 16 jaar moeten zijn om een account aan te kunnen maken. De maatregel gaat niet gelden voor platforms die kunnen aantonen dat ze maatregelen hebben getroffen om kinderen te beschermen. Wat die maatregelen moeten inhouden zullen de Canadese autoriteiten op een later moment bekendmaken. De 'Safe Social Media Act' wordt nu aan het Canadese parlement aangeboden.

Het wetsvoorstel beschrijft ook het oprichten van een Digital Safety Commission die de regels zal opstellen waar platforms aan moeten voldoen en toeziet op de naleving ervan. Ook zal de toezichthouder klachten van gebruikers verzamelen over content die offline zou moeten worden gehaald en onderzoek doen naar standaarden voor online veiligheid. "De veiligheid van kinderen mag geen bijzaak zijn. Deze wetgeving zal strengere verantwoordelijkheden voor online platforms introduceren, om ervoor te zorgen dat hun diensten safe by design zijn en passende maatregelen bevatten om kinderen te beschermen", zegt de Canadese minister van Canadese Identiteit en Cultuur Marc Miller.

Reacties (4)
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Vandaag, 11:01 door Anoniem
en zo plots komen alle overheden met deze dystopische maatregels voorbij gefiets.
De computer beslist wie de nette burger of de extremist is.
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Vandaag, 11:19 door Anoniem
en dit kan alleen als je IEDEREEN zich laat identificeren. Het gaat dus niet om de kinderen maar om het eindresultaat namelijk dat iedereen zich moet registreren.

En dan kunnen ze wel zeggen dat platformen dat niet hoeven doen als die maatregelen hebben getroffen om kinderen te beschermen, maar onderaan de streep is dat erg moeilijk zonder aan profiling te doen en dat is dan weer profilering en privacyschending door op eigen houtje conclusies te trekken uit surfgedrag van de gebruikers.
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Vandaag, 11:24 door Anoniem
Door Anoniem: en zo plots komen alle overheden met deze dystopische maatregels voorbij gefiets.
De computer beslist wie de nette burger of de extremist is.
en als je dan denkt 'ik wil niet identificeren dus dan gebruik ik die websites maar niet' krijg je daardoor weer een vinkje achter je naam: 'want waarom maak je geen gebruik van die websites zoals de rest van de bevolking? dat is verdacht!'
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Vandaag, 11:30 door Anoniem
Oplossing: alle (a)sociale media verbieden.
De overheid zou kunnen beginnen hier zelf geen gebruik meer van te maken
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