Britse toezichthouder gaat onderzoeken of smart-tv's aan privacywet voldoen

De Britse privacytoezichthouder ICO gaat onderzoeken of smart-tv's zich wel aan de privacywet houden en hoe ze omgaan met de persoonlijke gegevens van gebruikers. "Smart-tv's kunnen grote hoeveelheden data verzamelen en deze informatie voor gerichte advertenties gebruiken, maar dit moet transparant en met echte toestemming worden gedaan", aldus de ICO.

De toezichthouder zegt dat het dit jaar zal kijken of fabrikanten smart-tv's zich aan de wet houden en gebruikers een betekenisvolle keuze geven in hoe hun data wordt gebruikt. De ICO presenteerde gisteren aanbevelingen voor fabrikanten van Internet of Things (IoT) apparaten. Daarin staat onder andere dat privacy vanaf het begin moet worden meegenomen en niet achteraf worden toegevoegd. Daarnaast moeten de veiligste instellingen standaard staan ingesteld en alleen strikt noodzakelijke data worden verzameld.

Eind vorig jaar besloot de Amerikaanse staat Texas vijf fabrikanten van smart-tv's aan te klagen voor het illegaal verzamelen van het kijkgedrag van gebruikers. Het ging om Sony, Samsung, LG, Hisense en TCL. Volgens de aanklacht verzamelden de tv-fabrikanten via Automated Content Recognition (“ACR”) technologie onrechtmatig persoonlijke gegevens. Afgelopen maart werd bekend dat Samsung de zaak geschikt had.