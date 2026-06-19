AP: veel gemeenten worstelen met regels voor cameratoezicht

Veel gemeenten worstelen met het voldoen aan de regels voor cameratoezicht, zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat een adviesdocument heeft gepubliceerd waarin gemeenteraadsleden wordt verteld wat ze kunnen doen om grip te houden op cameratoezicht binnen hun gemeente. Volgens de privacytoezichthouder heeft cameratoezicht door gemeenten in de openbare ruimte de afgelopen jaren een grote vlucht genomen.

"Het is goed om daarbij te beseffen dat cameratoezicht altijd zal botsen met fundamentele rechten van mensen. Dat hoeft niet tot problemen te leiden, maar de wet stelt wel regels over de inzet van camera’s door de overheid in de openbare ruimte om er voor te zorgen dat de grondrechten van burgers goed beschermd worden", aldus de AP. "Toch blijkt in de praktijk dat veel gemeenten worstelen met het voldoen aan alle regels."

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens valt met name op dat de verplichte afweging tussen de bescherming van het privéleven van inwoners aan de ene kant en het nut, maar ook het doel van het cameratoezicht aan de andere kant, niet altijd goed wordt gemaakt. "Dat is zorgwekkend, omdat het uiteindelijk draait om de vraag of mensen zich nog wel vrijelijk kunnen bewegen in de openbare ruimte, zonder constant bespied te worden."

In het nu gepubliceerde adviesdocument geeft de AP een aantal vragen die gemeenteraadsleden kunnen stellen over het cameratoezicht in hun gemeente. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vragen wat de precieze aanleiding voor het cameratoezicht is, of cameratoezicht noodzakelijk is, wat de te verwachten inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers is en hoe burgers worden geïnformeerd over de inzet van cameratoezicht.

Zo legt de AP uit dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers zoveel mogelijk moet worden beperkt. Gemeenten moeten bijvoorbeeld duidelijk omschrijven waar het cameratoezicht precies zal plaatsvinden én hoe lang het tijdelijke cameratoezicht precies duurt. "Hoe langer het toezicht duurt, hoe lastiger het zal zijn om goed te kunnen onderbouwen dat het toezicht (nog steeds) noodzakelijk is en waarom de inbreuk op de privacy van betrokkenen (nog steeds) gerechtvaardigd is", zo stelt de toezichthouder.