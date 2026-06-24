Microsoft kondigt point-in-time restore voor Windows 11-computers aan

Microsoft heeft de algemene beschikbaarheid van point-in-time restore voor Windows 11-computers aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat Windowscomputers na een crash of ander probleem binnen minuten zijn te herstellen in plaats van uren, aldus Microsoft. Het moet situaties, zoals na de defecte update van securitybedrijf CrowdStrike, voorkomen. Point-in-time restore zal een systeem naar de exacte staat herstellen waar het zich op een eerder moment in bevond, aldus de uitleg. Deze herstelactie is bedoeld voor allerlei problemen, waaronder foute updates, driverconflicten en configuratiefouten.

Point-in-time restore maakt automatisch herstelpunten aan en bewaart die lokaal op het systeem. Zo kunnen gebruikers en beheerders het besturingssysteem, geïnstalleerde applicaties, systeem- en applicatieconfiguraties, instellingen en lokale gebruikersbestanden herstellen. Microsoft stelt dat er een verschil is met de System Restore feature waarover Windows al beschikt. Zo worden bij point-in-time restore gebruikersbestanden wel opgeslagen. Daarnaast zijn er nog een aantal andere verschillen die Microsoft in een blogposting benoemt.

De oplossing werd eind vorig jaar aan een testversie van Windows toegevoegd. Volgens Microsoft is die sindsdien op meer dan twee miljoen systemen ingeschakeld. De tool is nu klaar voor het grote publiek, aldus het techbedrijf. Point-in-time staat standaard ingeschakeld op systemen met Windows Home en Windows Pro die geen onderdeel van een domein zijn en niet worden beheerd via 'enterprise endpoint management'. De feature is alleen standaard ingeschakeld op systemen met meer dan 200 gigabyte ruimte. Op systemen met minder ruimte kunnen beheerders de feature indien gewenst wel zelf inschakelen.