Drieduizend Nederlandse Windowscomputers besmet met StealC-malware

De Nederlandse politie heeft samen met andere opsporingsdiensten servers en domeinnamen van de StealC-malware offline gehaald, zo werd gisteren al bekendgemaakt. Wereldwijd bleken bijna 385.000 Windowscomputers met de malware besmet te zijn, waarvan drieduizend in Nederland. Dat laat The Shadowserver Foundation vandaag weten. StealC is infostealer malware die wachtwoorden en andere inloggegevens van besmette systemen steelt. De malware wordt onder andere geïnstalleerd via de Amadey 'loader' malware.

Bij de operatie vonden politiediensten op de servers van de criminelen 9,9 miljoen unieke inloggegevens en 9,6 miljoen unieke wachtwoordhashes. De gegevens waren van zo'n 385.000 besmette computers gestolen. The Shadowser Foundation, een stichting die onderzoek doet naar kwetsbare systemen op internet, heeft informatie over de besmette systemen in kaart gebracht. Dan blijkt dat de meeste infecties zich bevinden in India, de Verenigde Staten en Brazilië. Deze besmettingen vonden ander andere plaats via phishing en ClickFix-aanvallen. Duitsland is met 8200 infecties het enige Europese land in de Top 10 van landen met de meeste besmettingen. In Nederland werden zo'n drieduizend besmette computers waargenomen.

Uit de cijfers van The Shadowserver Foundation blijkt ook dat de meeste gestolen inloggegevens van e-maildiensten waren, namelijk Gmail.com (1,5 miljoen), Hotmail.com (138.000), Outlook.com (72.000) Yahoo.com (68.000) en iCloud.com (24.000). De overige domeinen waarvan inloggegevens werden gestolen zijn in veel gevallen regionale versies van de eerder genoemde maildiensten, zoals bijvoorbeeld outlook.fr en yahoo.fr. Via een gecompromitteerd e-mailadres kunnen aanvallers vervolgens ook andere accounts overnemen.

"Mensen die slachtoffer zijn geworden van een infostealer moeten ervan uitgaan dat alle accounts waarop via het geïnfecteerde apparaat ooit is ingelogd, in handen van de criminelen zijn. Het is daarom niet voldoende om alleen het wachtwoord van het account waarvoor een melding wordt ontvangen te wijzigen. Het advies is om de inloggegevens van alle accounts die op hetzelfde apparaat zijn gebruikt direct aan te passen en waar mogelijk twee-factor-authenticatie in te schakelen", zo liet de politie gisteren naar aanleiding van de operatie weten.