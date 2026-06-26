7-Zip verhelpt in nieuwste versie meerdere bugs en kwetsbaarheden

Er is een nieuwe versie van het populaire archiveringsprogramma 7-zip verschenen die meerdere bugs en kwetsbaarheden verhelpt. Wat de beveiligingslekken precies zijn laat de ontwikkelaar niet weten. In het verleden zijn verschillende keren nieuwe versies van 7-Zip verschenen waarvan achteraf bleek dat met deze versies ook kwetsbaarheden werden gepatcht. Nu wordt wel gemeld dat het om beveiligingslekken gaat, maar is nog niet duidelijk wat die zijn. Kwetsbaarheden in 7-Zip zijn in het verleden misbruikt bij aanvallen. Gebruikers wordt dan ook aangeraden om te updaten naar 7-Zip 26.02.
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