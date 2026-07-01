Tails-gebruikers te ontmaskeren via Linux-lekken DirtyClone en pedit COW

De makers van het op privacy gerichte besturingssysteem hebben een nieuwe versie uitgebracht die twee kwetsbaarheden in de Linux-kernel verhelpt waardoor gebruikers zijn te ontmaskeren. Het gaat om de kwetsbaarheden met de naam DirtyClone (CVE-2026-43503) en pedit COW (CVE-2026-46331) waardoor een lokale aanvaller zijn rechten kan verhogen. De problemen zijn in verschillende Linux-distributies aanwezig en hebben inmiddels ook updates ontvangen.
Tails staat voor The Amnesic Incognito Live System en is een volledig op Linux-gebaseerd besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld om de privacy en anonimiteit van gebruikers te beschermen. Het privacy-OS kan vanaf een usb-stick of dvd worden gestart. Tails maakt gebruik van het Tor-netwerk om het ip-adres van de gebruiker af te schermen en biedt allerlei op privacy gerichte applicaties. Via DirtyClone en pedit COW zou een met Tails meegeleverde applicatie admin-rechten kunnen krijgen.
"Als een aanvaller bijvoorbeeld andere onbekende kwetsbaarheden weet te misbruiken in een applicatie van Tails, kunnen ze CVE-2026-46331 gebruiken om volledige controle over je Tails-installatie te krijgen en je de-anonimiseren", aldus het ontwikkelteam. Dat voegt toe dat een dergelijk aanval onwaarschijnlijk is, maar is uit te voeren door een sterke aanvaller zoals een overheid of hackingbedrijf. De Tails-ontwikkelaars zijn niet bekend met misbruik van beide problemen. Gebruikers worden opgeroepen om te updaten naar Tails 7.9.1.
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