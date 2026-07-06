Privacyexperts kritisch over verplichte gezichtscamera in nieuwe auto's

Privacyexperts zijn kritisch over de gezichtscamera die vanaf morgen verplicht in nieuwe auto's aanwezig moet zijn. Zo zijn er vragen wie er straks gaat controleren dat gemaakte beelden de auto niet verlaten. Het ADDW (Advanced Driver Distraction Warning)-systeem maakt gebruik van camera's en sensoren om automobilisten te monitoren en waarschuwt als die afgeleid lijken.

Europese regels stellen dat autofabrikanten geen gezichtsherkenning mogen toepassen. Ook mogen beelden en andere data de auto niet verlaten. Privacyexperts hebben twijfels over de naleving van deze regels door autofabrikanten. "Privacyautoriteiten zijn overbevraagd en onderbemand. Hoeveel auto's rijden er wel niet rond? Het mag niet, maar dat wil niet zeggen dat autofabrikanten het niet zouden durven", zegt Sofie Royer, expert veiligheid aan de KU Leuven, tegenover VRT NWS.

Royer stelt dat er ook nog een ander knelpunt is. Europese regels zeggen dat ADDW-data niet met andere partijen mag worden gedeeld. "Maar wat met een onderzoeksrechter die in een rechtszaak de data van een auto opvraagt?", merkt de veiligheidsexpert op. Ook Lieven Desmet, hoogleraar privacy aan de KU Leuven, stelt dat er te weinig controle is om te weten of de regels ook worden nageleefd. Hij wijst ook naar het risico van datalekken, zoals bij Volkswagen. Daar kwamen de gegevens van 800.000 auto's op straat te liggen en was het mogelijk om te zien waar automobilisten overal waren geweest.

"Deze technologie is in eerste instantie bedoeld om ongelukken te voorkomen. Tegelijkertijd zien we dat auto’s steeds slimmer worden en meer informatie verwerken. Het wordt interessant om te zien welke rol dit soort systemen in de toekomst gaan spelen voor schadeafhandeling en aansprakelijkheidskwesties", liet verzekeringsexpert Michel Ypma van Independer eind juni aan het AD weten. Automobilisten kunnen ADDW uitschakelen, maar het systeem zal bij de volgende rit weer automatisch staan ingeschakeld.