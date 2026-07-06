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Kabinet kijkt naar EU-brede verplichte klantcontrole voor hostingproviders

maandag 6 juli 2026, 13:26 door Redactie, 6 reacties

Het verplichten van hostingproviders om de identiteit van hun klanten te controleren werkt alleen in Europees verband, zo stelt minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. De maatregel zou volgens de bewindsman 'bad hosting' moeten tegengaan. Hierbij gebruiken criminelen diensten van hostingproviders, zonder dat die hier weet van hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om servers die bij ransomware- en phishingaanvallen worden ingezet.

Vorig jaar liet minister Van Weel weten dat het kabinet wilde onderzoeken of een Know your customer (KYC)-beleid voor hostingproviders in Nederland wettelijk kan worden verplicht. Daarnaast zou in ieder geval de eerste betaling niet meer via cryptovaluta mogen plaatsvinden. "Uit de verkenning naar bad hosting kwam naar voren dat een wettelijke verplichting van het KYC-beleid een goede maatregel kan zijn om bad hosting tegen te gaan", schrijft minister Van Weel in een brief aan de Tweede Kamer.

Op dit moment zijn hostingproviders niet verplicht om een KYC-beleid te voeren. "Om ervoor te zorgen dat het KYC-beleid door de gehele sector wordt toegepast, bestaat de wens om dit wettelijk te verplichten voor alle hostingdiensten", laat Van Weel verder weten. Een Nederlandse KYC-verplichting voor hostingproviders kan er echter voor zorgen dat malafide hosters naar het buitenland vertrekken, waardoor er een waterbedeffect ontstaat en de problemen zich alleen maar verplaatsen, aldus de bewindsman.

Criminelen kunnen vanuit deze landen nog steeds aanvallen uitvoeren. Volgens Van Weel zet Nederland daarom in op een Europese aanpak en de versterking van de samenwerking op internationaal niveau. "In dit kader wordt de samenwerking gezocht met lidstaten die de hostingproblematiek herkennen en wordt dit op Europees niveau aangekaart."

Onder de Digital Services Act (DSA) geldt op dit moment geen algemene KYC-verplichting voor de hostingsector. Volgend jaar zal Brussel de DSA evalueren en kan Nederland suggesties doen voor aanpassingen. "Daarbij kan Nederland pleiten voor aanscherpingen van de DSA, daarbij rekening houdend met het feit dat het nog relatief jonge wetgeving betreft. Ook hier valt te denken aan de introductie van een KYC-verplichting voor hostingdiensten", aldus Van Weel.

Reacties (6)
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Vandaag, 13:53 door Anoniem
Moet de overheid nu echt over elk faced controle willen uitoefenen?

Alles moet uit de anonimiteit gehaald worden. Alles moet aan je echte ID gekoppeld worden. Niks mag meer aan de grote controlestaat ontglippen.

Het is enorm gevaarlijk. Mensen snappen het niet.

En politici dienen niet de belangen van het volk om te zorgen voor privacy en veiligheid.
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Vandaag, 13:53 door Anoniem
Goed, we moeten dus NOG MEER in de gaten houden.
Mensen die dus privacy bewust zijn, hosten hun site buiten de EUSSR.
Dat is dan een mooie opstap voor een EUSSR-internet, naar Noord Koreaanse stijl. Dat is immer de enige manier waarom de EUSSR de tere zieltjes tegen nare contant kan beschermen. Daar kan toch niemand tegen zijn?
Alsof identificatie (oh nee, dat noemen we nog even 'leeftijdsverificatie') niet genoeg is.

Wanneer stappen we nou eindelijk eens uit die EU?
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Vandaag, 13:55 door Anoniem
Rot op overheid. Schaf jezelf af.
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Vandaag, 14:02 door Anoniem
Dit gaat niks oplossen je kan binnen minuten een hosting bedrijf opzetten denken ze nou werkelijk dat criminelen hier ook maar een seconde van wakker liggen? En voor de legale ga je een gigantische administratieve rompslomp veroorzaaken waarbij ook nog eens zitten met we niet alle data mogen bewaren wegens de AVG.

Een KYC richting resellers sure dat is haalbaar dat wordt nu ook vaak al in de praktijk gedaan maar losse hosting van een consument of een zzper ik zie alleen maar gevaren.
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Vandaag, 14:06 door Anoniem
De hele f*cking dag zijn die ambtenaren en politici bezig om jouw vrijheden en privacy aan te vallen.

Vijanden van het volk.
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Vandaag, 14:08 door Anoniem
Oh wow, moet ik straks zes weken wachten voordat ik een website kan aanmaken? Misschien moet het kabinet even nadenken over de economische impact van al deze KYC vertragingen en bijbehorende kosten.
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