Kabinet tegen volledig verbod op gerichte advertenties

Het kabinet is tegen een volledig verbod op gerichte advertenties, zo laat staatssecretaris Aerdts voor Digitale Economie weten. Een jaar geleden stelde het Rathenau Instituut dat internetgebruikers een hoge prijs betalen voor gratis apps en websites die van tracking gebruikmaken en de overheid er onvoldoende in slaagt om deze risico's te beperken. Volgens de onderzoekers kent online tracking risico's voor zowel individuele internetgebruikers als de samenleving, bijvoorbeeld als het gaat om privacy en autonomie.

De onderzoekers stelden ook dat toestemming vaak op onwenselijke of zelfs onwettige manier wordt afgedwongen. Het gaat dan bijvoorbeeld om pay-or-okay, dark patterns, of misleidende cookiebanners waarbij weigeren moeilijker is dan accepteren. In het onderzoeksrapport deed het Rathenau Instituut verschillende aanbevelingen. Zo werden beleidsmakers opgeroepen om Europees in te zetten op verdere beperkingen of zelfs een algemeen verbod op online tracking en gepersonaliseerde advertenties. Hierdoor zouden alternatieve verdienmodellen een serieuze optie worden.

Een volledig verbod op gerichte advertenties ziet Aerdts niet zetten, zo laat ze in een brief aan de Tweede Kamer weten. "De door Rathenau voorgestelde beleidsoptie richting contextueel adverteren behelst in feite een volledig verbod op advertentiepersonalisatie. Dit zou potentieel verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de financiering van onder meer vrij toegankelijke online diensten en onafhankelijke journalistiek, en (mkb-)bedrijven die personalisatie inzetten om hun doelgroep te bereiken."

Verder stelt de staatssecretaris dat de mogelijkheden voor het nemen van nationale maatregelen op dit gebied zeer beperkt zijn. "Het toepasselijke juridisch kader volgt namelijk uit Europese regelgeving", merkt de bewindsvrouw op. "Het kabinet zet zich daarom nationaal vooral in voor het toezicht op dit terrein." Als voorbeeld noemt Aerdts een wetsvoorstel dat in voorbereiding is en het toezicht op cookies en online tracking concentreert bij de Autoriteit Persoonsgegevens.