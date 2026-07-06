Supermarktketen Sainsbury’s voorziet 200 winkels van gezichtsherkenning

De Britse supermarktketen Sainsbury’s wil dat voor het einde van dit jaar meer dan tweehonderd winkels met gezichtsherkenningscamera's zijn uitgerust. Dat maakte het bedrijf vorige week bekend. Tegenstanders stellen dat onschuldige klanten hierdoor alleen om brood en een pak luiers te kopen worden blootgesteld aan 'Orwelliaanse identiteitscontroles'.

Vorig jaar september startte Sainsbury’s in verschillende winkels een pilot met gezichtsherkenningscamera's om zo mensen te herkennen die zich volgens de supermarkt schuldig hadden gemaakt aan agressief gedrag of winkeldiefstal. Sindsdien zijn de camera's in meer dan 55 winkels geplaatst en Sainsbury’s wil dat de komende maanden honderdvijftig andere winkels volgen. De supermarktketen beweert dat de meeste mensen die via de camera's worden herkend niet meer terugkomen.

"De grootschalige uitrol van live gezichtsherkenning in winkels van Sainsbury’s is een schandelijke beslissing die klanten als verdachten behandelt, waarbij miljoenen onschuldige mensen risico lopen op ernstige privacy-inbreuken en onterechte beschuldigingen van winkeldiefstal", zegt de Britse burgerrechtenbeweging Big Brother Watch. De organisatie stelt dat er een toename is van het aantal fouten door gezichtsherkenning, met verschrikkelijke gevolgen voor klanten die ten onrechte als winkeldief worden bestempeld.

Big Brother Watch roept Britten op om niet bij Sainsbury’s te winkelen zolang het bedrijf zonder toestemming gezichtsscans van klanten maakt. Ook roept de organisatie de Britse overheid op om de 'ongecontroleerde, massale inbreuk op de privacy van het publiek' te stoppen.