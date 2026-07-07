Bioscopen, apotheken en parkeergarages grootste weigeraars van cash

Bioscopen, apotheken en parkeergarages zijn nog altijd de grootste weigeraars van cash, zo stelt De Nederlandsche Bank (DNB) op basis van onderzoek dat onder vijfduizend retailers en duizend marktkramen in heel Nederland werd uitgevoerd. In vergelijking met de meting van 2024 is contant betalen bij bioscopen en apotheken vaker mogelijk geworden, terwijl dit bij parkeergarages juist minder vaak het geval is.

De acceptatie van cash is met 96 procent ongeveer gelijk aan de meting van 2024. Net als bij de vorige meting melden de meeste ondernemers niet aan hun klanten hoe er kan worden betaald. In 2025 hing er bij 21 procent van de verkooppunten een zichtbaar bordje of sticker met informatie over de betaalmogelijkheden, tegen 25 procent een jaar eerder. "In winkels zonder zo’n aanduiding mogen klanten ervan uitgaan dat zij zowel contant als met pin kunnen betalen", aldus DNB.

Volgens De Nederlandsche Bank is de mogelijkheid om met contant geld te betalen belangrijk voor mensen die moeite hebben met digitaal betalen, omdat zij daardoor makkelijker zelf aankopen kunnen doen. "Ook voor mensen die bewust kiezen om contant te betalen, blijft deze mogelijkheid van belang", aldus DNB. De bankentoezichthouder voegt toe dat contant geld verder een belangrijke rol blijft spelen als terugvaloptie bij storingen in het elektronisch betalingsverkeer.