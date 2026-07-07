Australisch socialmediaverbod heeft weinig impact op gebruik door tieners

Het socialmediaverbod dat de Australische regering invoerde heeft weinig impact op het gebruik van de platforms door tieners, zo stellen onderzoekers van de Universiteit van Newcastle. Australië verbood eind vorig jaar het gebruik van social media door jongeren onder de 16 jaar. Socialmediaplatforms moeten door middel van leeftijdsverificatie voorkomen dat deze groep een account aanmaakt.

Voor het onderzoek werden meer dan vierhonderd tieners gevolgd voor en na de introductie van het socialmediaverbod. Meer dan 85 procent van de jongeren onder de 16 jaar bleef gebruikmaken van de platforms, waarbij tweederde met leeftijdsverificatie werd geconfronteerd. De twee meestgebruikte methodes van leeftijdsverificatie zijn het zelf opgeven van de eigen leeftijd en het maken van een selfie. Ook komt het voor dat jongeren worden gevraagd om een pasfoto of het nummer van een identiteitsbewijs.

Volgens onderzoeker Courtney Barnes blijven de meeste jongeren social media met hun eigen accounts gebruiken, en is het zelf opgeven van de eigen leeftijd de meestgebruikte vorm van leeftijdsverificatie. Ook blijkt dat een deel van de tieners het socialmediaverbod omzeilt door middel van nepaccounts en accounts van vrienden of familie. Volgens de onderzoekers laat het onderzoek zien dat de effectiviteit van het socialmediaverbod staat en valt met de effectiviteit van de gebruikte leeftijdscontrole en het nog jaren kan duren voordat de gevolgen van het verbod duidelijk worden.