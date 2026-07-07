Eerste Kamer stemt in met Cyberbeveiligingswet, 15 augustus van kracht

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Cyberbeveiligingswet (Cbw), die op 15 augustus dit jaar van kracht wordt. Door de Cbw krijgen ruim achtduizend organisaties in Nederland te maken met nieuwe verplichtingen op het gebied van digitale weerbaarheid. Het gaat onder andere om registratie bij het NCSC, een wettelijke zorgplicht voor cybersecurity, een meldplicht voor significante incidenten, het hebben van bestuurders met aantoonbare kennis van cybersecurity en verplicht risicobeheer van leveranciers en de gehele toeleveranciersketen.

De Cyberbeveiligingswet stelt ook specifieke regels voor registers voor topleveldomeinnamen en organisaties die domeinnamen registreren. Er gelden verplichtingen voor het bijhouden van gegevens en verlenen van toegang hiertoe. "Het is belangrijk voor organisaties die onder de Cyberbeveiligingswet vallen, om zich voor te bereiden op de Cyberbeveiligingswet. Eén van de eerste stappen is het registeren van de organisatie bij het Nationaal Cyber Security Centrum", zo stelt de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), die deels toezicht op de Cbw zal gaan houden.