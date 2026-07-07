Nieuws
image

Microsoft maakt back-ups van Windows-instellingen standaard, maar niet in EU

dinsdag 7 juli 2026, 16:25 door Redactie, 0 reacties

Microsoft gaat een aanpassing aan Windows 11 doorvoeren waardoor bij organisaties standaard back-ups van de instellingen worden gemaakt. De maatregel wordt echter niet doorgevoerd in de EU en andere 'privacygevoelige landen'. Volgens het techbedrijf moet het standaard inschakelen van 'Windows settings backup and restore' ervoor zorgen dat organisaties beter voorbereid zijn op het resetten, vervangen en opnieuw installeren van een pc.

De feature stond eerder nog bekend als Windows Backup for Organizations. Er zijn echter verschillende voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat Microsoft de feature standaard inschakelt. Zo moet het systeem Windows 11 versie 26H2 of nieuwer draaien. Daarnaast moet het systeem zich bevinden in landen die niet onder de Europese Digital Markets Act (DMA) vallen. Ook systemen die zich in soevereine of beperkte cloudomgevingen bevinden zijn uitgesloten. Daarnaast moet de betreffende organisatie de feature niet al zelf hebben geconfigureerd.

In het geval van systemen in 'privacygevoelige landen of regio's', zoals Microsoft het noemt, blijft de feature standaard uitgeschakeld. Microsoft geeft geen informatie waarom deze landen worden overgeslagen. De feature is nu beschikbaar gekomen voor Windows Insiders. Als Windows 11 versie 26H2 later dit jaar voor het grote publiek verschijnt zal Microsoft ook de feature op grote schaal gaan inschakelen.

Nog geen reacties
Reageren
Ondersteunde bbcodes
Bold: [b]bold text[/b]
Italic: [i]italic text[/i]
Underline: [u]underlined text[/u]
Quote: [quote]quoted text[/quote]
URL: [url]https://www.security.nl[/url]
Config: [config]config text[/config]
Code: [code]code text[/code]

Je bent niet en reageert "Anoniem". Dit betekent dat Security.NL geen accountgegevens (e-mailadres en alias) opslaat voor deze reactie. Je reactie wordt niet direct geplaatst maar eerst gemodereerd. Als je nog geen account hebt kun je hier direct een account aanmaken. Wanneer je Anoniem reageert moet je altijd een captchacode opgeven.

Zoeken
search
Certified Secure GenAI Deep Dive Security Training