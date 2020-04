AP-voorzitter: oppassen dat coronabestrijding geen Trojaans paard wordt

Bij de bestrijding van het coronavirus is het belangrijk om op te passen dat we geen Trojaans paard binnenhalen dat tot een surveillancestaat leidt, zo stelt Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wolfsen ziet dat in de strijd tegen het virus alles uit de kast wordt getrokken. "Technologische toepassingen met gebruik van data floreren als nooit tevoren", schrijft hij in een blog op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Volgens de AP-voorzitter moeten we waken voor een surveillancestaat zoals in China. "Want in de wens om corona te bestrijden zie ik ook in Europa de neiging ontstaan om technologieën met persoonsgegevens in te zetten waarbij de noodzaak en de mate waarin op z’n minst nog niet duidelijk zijn. Maar die ondertussen wel een enorme inbreuk kunnen maken op de vrijheden van burgers", aldus Wolfsen. "Goedbedoelde initiatieven die - als de rook van de crisis straks is opgetrokken - kunnen veranderen in op hol geslagen Trojaanse paarden."

Als voorbeeld wijst Wolfsen naar het gebruik van apps en locatiegegevens. "Beeld u zich eens in: een overheid die inzicht heeft in iedere stap die u zet. Weet welke religieuze instelling u bezoekt. Hoe vaak u de deur uit gaat. Of hoe weinig u sport." Ook heeft de AP-voorzitter zijn vragen over wat er met een dergelijk trackingsysteem na de crisis gebeurt. "Een systeem dat misschien 'toch ook wel handig is voor andere toepassingen'. Daar krijg je toch slapeloze nachten van!", merkt Wolfsen op.

De AP-voorzitter waarschuwt dat bij het tijdelijk aan de kant zetten van grondrechten we ons op glijdende schaal begeven. "Wie denkt dat dit na de crisis zonder meer wordt teruggedraaid, kan bedrogen uitkomen. Dat heeft het verleden wel bewezen." De AVG is daarom cruciaal om duurzame oplossingen van Trojaanse paarden te onderscheiden, gaat Wolfsen verder. Afsluitend laat hij weten dat de crisis niet mag worden gebruikt om de "zo zorgvuldig opgebouwde stadsmuren van onze privacy" af te breken. Er moet dan ook worden gekozen voor oplossingen waarbij gezondheid en het grondrecht op een vrij en onbespied leven in balans zijn.