Oma moet van rechter foto's kleinkinderen van social media verwijderen

Een oma moet de foto's die ze van haar kleinkinderen op Facebook en Pinterest heeft geplaatst verwijderen, omdat dit zonder toestemming van de moeder gebeurde. Daarmee heeft de oma de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) overtreden, zo stelt de kortgedingrechter van de rechtbank Gelderland.

De vrouw en haar dochter hebben vanwege een ruzie al ruim een jaar geen contact meer met elkaar. De dochter heeft drie minderjarige kinderen. Samen met haar ex heeft ze het ouderlijk gezag over het oudste kind en heeft ze alleen het ouderlijk gezag over haar andere twee kinderen. Het oudste kind heeft een aantal jaren bij zijn oma en opa gewoond. Zowel in deze periode als daarna plaatste de oma foto's van haar kleinkinderen op Facebook.

Dit gebeurde zonder toestemming van de moeder, alsmede haar ex-partner. Om de privacy van haar drie kinderen te beschermen sommeerde de moeder vervolgens haar eigen moeder om de foto's offline te halen. Het publiceren van de foto's van de kinderen op social media zou namelijk ernstige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer maken, aldus de moeder.

Verder had de oma zonder toestemming een foto van haar eigen dochter en kleinkinderen op Pinterest geplaatst. De oma weigerde de foto's van social media te verwijderen, waarop de moeder naar de rechter stapte. Volgens de rechter is niet duidelijk of de oma of haar dochter de foto's hebben gemaakt. De Auteurswet is daardoor niet van toepassing.

Wel zijn de AVG en UAVG van toepassing. Het is namelijk niet duidelijk of de oma de foto's slechts voor een persoonlijke activiteit heeft gebruikt. De rechter kon niet vaststellen in hoeverre de oma haar Facebook- en Pinterestprofiel voor derden heeft afgeschermd. Ook is onduidelijk of de foto’s via een zoekmachine zoals Google te vinden zijn. Daarnaast is bij Facebook niet uit te sluiten dat geplaatste foto's verspreid kunnen worden en in handen van derden kunnen komen.

"Gelet op deze omstandigheden is in het bestek van dit kort geding niet gebleken dat van een uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit van [gedaagde] sprake is. Dit betekent dat de bepalingen van de AVG en de UAVG op het onderhavige geschil van toepassing zijn", zo laat de rechter in het vonnis weten. In de UAVG staat dat foto's van kinderen onder de zestien jaar alleen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers mogen worden geplaatst.

Daarmee heeft de oma de UAVG overtreden, aangezien zij geen toestemming van de ouders van de kinderen heeft. De rechter oordeelde daarop dat de oma de betreffende foto's van Facebook en Pinterest moet verwijderen. Daarnaast heeft de rechter de oma op basis van de AVG en UAVG verboden om zonder toestemming nog foto’s van haar kleinkinderen op social media te plaatsen. Weigert de oma de foto's te verwijderen dan zal zij een dwangsom moeten betalen die tot duizend euro kan oplopen.