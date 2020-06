Kabinet wil updateplicht voor verkopers van "slimme apparaten"

Het kabinet wil dat verkopers van "slimme apparaten", zoals camera’s, babyfoons en digitale horloges, worden verplicht om de apparatuur die ze verkopen enige tijd van software- en beveiligingsupdates te voorzien. De ministerraad is akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming dat dit mogelijk maakt.

Op dit moment is er geen expliciete verplichting om software- en beveiligingsupdates te leveren voor apparaten die op het internet kunnen worden aangesloten. Hierdoor lopen gebruikers risico. Door een updateplicht in te voeren moeten gebruikers langer van de juiste ondersteuning zijn verzekerd. De termijn van verplichte updates is op basis van proportionaliteit, waarbij het kabinet wijst naar wat redelijk is voor een gebruiker en vergelijkbaar met hetzelfde systeem als bij garantie op aankopen. Duurdere producten zullen meestal langer van updates worden voorzien.

Het is aan de verkoper van een product om met een fabrikant of softwareleverancier afspraken te maken, aangezien zij de updates kunnen leveren. De updateplicht zal niet alleen voor producten gelden, maar ook voor de aanschaf van bijvoorbeeld games of applicaties, alsmede streamingdiensten.

Het wetsvoorstel zet de Europese richtlijnen over de verkoop van goederen en levering van digitale inhoud en diensten om in Nederlands recht. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State, waarna het bij de Tweede Kamer wordt ingediend.