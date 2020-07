Platform Spoofing wil dat banken slachtoffers telefoonspoofing vergoeden

Een nieuw opgericht platform voor slachtoffers van telefoonspoofing wil dat banken de geleden schade gaan vergoeden. Bij het Platform Spoofing klopten in korte tijd 73 slachtoffers aan, die bij elkaar voor ruim 1,7 miljoen euro zijn opgelicht. Bij telefoonspoofing schermen oplichters hun eigen telefoonnummer af en geven een ander telefoonnummer op dat slachtoffers te zien krijgen.

Slachtoffers denken zo dat ze door hun eigen bank worden gebeld. De oplichter, die zich voordoet als bankmedewerker, stelt dat het geld van de spaarrekening wegens veiligheidsredenen naar een andere rekening moet worden overgeboekt. Het rekeningnummer dat de oplichter opgeeft is echter van een katvanger. Zodra slachtoffers het geld overmaken wordt het snel opgenomen.

Twee weken geleden bleek dat een Rotterdams echtpaar op deze manier voor 50.000 euro was opgelicht. Een Haags echtpaar ging voor 37.000 euro het schip in. Banken vergoeden de schade niet, omdat slachtoffers het geld zelf hebben overgemaakt. Klaas Willems, familie van iemand die door telefoonspoofing werd gedupeerd, is het Platform Spoofing gestart, dat slachtoffers moet gaan helpen om hun geld terug te krijgen. "Banken hebben een zorgplicht", zegt Willems tegenover Omroep West. "Ons doel is ons geld terug en we willen dat banken hun systemen op orde maken, en een controlemogelijkheid inbouwen."

Volgens Willems schamen slachtoffers zich. "Vaak zijn het zestigplussers, hun eigen kinderen vertellen ze het niet. Maar ik weet ook van een jongeman van 22 uit Purmerend die spaarde voor een aangepaste auto en nu alles kwijt is", zo laat hij aan het Leidsch Dagblad weten. De gemiddelde leeftijd van slachtoffers is 66 jaar maar ook mensen ver in de tachtig zijn opgelicht. "De oplichters weten de ouderen heel goed te vinden. Ze zijn niet zo handig met internetbankieren en met een heel goed verhaal weten de criminelen de slachtoffers te bewegen om hun hele bezit, vaak alle spaarrekeningen en lopende rekeningen, over te maken naar zo’n zogenaamde ’kluisrekening’ van een andere bank", zegt Willems tegenover het Noordhollands Dagblad.

"Nu is het eigen schuld, dikke bult en weg is pech en banken bieden geen enkele nazorg", gaat hij verder. Als oplossing voor de fraude wil Willems dat banken "uitgesteld overboeken" invoeren, zodat overboekingen met een vertraging van een dag of meer worden uitgevoerd. Op dit moment hebben 73 slachtoffers zich bij het platform gemeld, die voor meer dan 1,76 miljoen euro werden bestolen. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van zo'n 24.000 euro. Enkele bankrekeninghouders verloren meer dan een ton.

Willems vermoedt dat de werkelijke schade veel hoger ligt, waarbij hij aan een bedrag van richting de vijf miljoen euro denkt. Banken moeten die schade vergoeden, vindt hij. Volgens het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) maken slachtoffers weinig kans. "Dit valt niet onder de zorgplicht van de bank. Je moet echt zelf waakzaam zijn. Sommige banken zijn coulant, maar de rechter kan terugbetaling niet afdwingen", aldus een woordvoerder tegenover Omroep West.