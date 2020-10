FD: overheid gaat providers waarschuwen voor kwetsbaarheden

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat internetproviders waarschuwen voor kwetsbaarheden in hun netwerken en systemen, zo laat het Financieele Dagblad vandaag weten. Op dit moment informeert het NCSC vitale aanbieders, zoals banken en energiebedrijven, en onderdelen van het Rijk.

Onlangs werden er nog vragen gesteld of het NCSC niet meer organisaties actief voor kwetsbaarheden zou moeten waarschuwen. Aanleiding waren Nederlandse bedrijven die nagelaten hadden hun Pulse Secure vpn-servers te patchen en zodoende kwetsbaar waren. Een Nederlandse beveiligingsonderzoeker liet weten dat hij het NCSC een lijst met namen van deze bedrijven had gestuurd.

De melding werd echter niet naar deze ondernemingen doorgezet, zo stelde de onderzoeker. Het NCSC heeft als wettelijke taak om alleen vitale aanbieders en onderdelen van het Rijk bij te staan. Daarnaast waarschuwt het bedrijven en andere organisaties via de eigen website voor kwetsbaarheden in veel gebruikte applicaties en platformen.

Nu zal het NCSC ook providers gaan informeren, aldus NBIP, de Nationale Beheersorganisatie Internetproviders. Meldingen zullen via een apart systeem worden verwerkt. Dit systeem, mede ontwikkeld door de TU Delft, verzamelt op automatische wijze allerlei informatie uit verschillende bronnen en vat dit samen. Dit systeem moet later dit jaar operationeel worden.

Het NBIP hoopt dat het systeem in de toekomst kan worden uitgebreid, waarbij het ook meldingen van het NCSC ontvangt over kwetsbaarheden bij klanten van de internetproviders. "Ik denk wel eens: laat het Nationaal Cyber Security Centrum voor de vitale sectoren zorgen, dan zorgen wij voor de rest van Nederland", zegt Octavia de Weerdt, directeur van NBIP.