Microsoft, Oracle en Salesforce werken aan digitaal vaccinatiebewijs

Microsoft, Oracle, Salesforces en verschillende andere organisaties werken aan een digitaal vaccinatiebewijs waarmee mensen kunnen aantonen dat ze een coronavaccin hebben gekregen. Het vaccinatiebewijs kan volgens het Vaccination Credential Initiative (VCI) worden gebruikt om mensen weer te laten reizen en naar evenementen, werk en school te laten gaan.

Het VCI wil dat personen straks een versleutelde digitale kopie van hun vaccinatiebewijs in een digitale wallet kunnen opslaan. Hiervoor wordt er gewerkt aan een standaard voor organisaties die coronavaccinaties toedienen. Die kunnen door de standaard het vaccinatiebewijs in een toegankelijk, interoperabel en digitaal formaat beschikbaar stellen. Voor mensen zonder smartphone wordt er gedacht aan een document dat van qr-codes is voorzien.

Verdere details over het vaccinatiebewijs, behalve dat het 'betrouwbaar, traceerbaar, verifieerbaar en universeel erkend' moet zijn, of wanneer het zou moeten verschijnen worden niet gegeven. Het VCI bestaat uit CARIN Alliance, Cerner, Change Healthcare, The Commons Project Foundation, Epic, Evernorth, Mayo Clinic, Microsoft, MITRE, Oracle, Safe Health en Salesforce.

The Commons Project is ook de partij achter het gezondheidspaspoort genaamd CommonPass. Dit moet de internationale standaard worden waarmee reizigers kunnen aantonen dat ze geen corona hebben. Het is gebaseerd op het CommonPass-framework dat een standaard biedt voor het certificeren van coronatests en vaccinatiegegevens. Reizigers die van CommonPass gebruik willen maken kunnen hiervoor een app installeren. Vervolgens is het via de app mogelijk om de uitslagen van een gecertificeerde coronatest of vaccinatiebewijs te uploaden.

Indien vereist door het land waar men naar toe vliegt kan er een aanvullende vragenlijst worden ingevuld. Volgens The Commons Project biedt CommonPass een betrouwbaardere manier om de gezondheidsstatus van inkomende reizigers te beoordelen en de toelatingseisen aan te passen al naar gelang de pandemie zich ontwikkelt. Het kan dan gaan om het soort coronatest of dat iemand gevaccineerd is.