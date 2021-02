"Kabinet kijkt naar plan voor meer vrijheid met coronatestbewijs"

Het kabinet kijkt naar een plan om mensen met een negatieve testuitslag meer vrijheden te geven. Inmiddels werkt het ministerie van Volksgezondheid aan een coronatestbewijs waarmee mensen straks weer naar kantoor, horeca of theater kunnen gaan. Dat laat voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW aan De Telegraaf weten.

"Het idee is dat je met een negatieve uitslag 48 uur lang weer dingen mag. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt. Het gaat misschien tegen de intuïtie van mensen in. Maar juist door de economie weer te openen mét testen kun je iets positiefs doen voor de ontwikkeling van de pandemie", aldus Thijssen. Minister Van 't Wout van Economische Zaken laat weten dat het kabinet serieus kijkt of er meer mogelijkheden zijn door mensen te testen. De bewindsman hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te geven.

Ook in een nieuw advies van het Outbreak Management Team (OMT) wordt het gebruik van testen om de samenleving weer te openen besproken. "Als de epidemiologische situatie het toelaat, en in combinatie met andere beperkende maatregelen, wordt onderzocht of testbewijzen uitkomst kunnen bieden in het stap voor stap openen van de samenleving", zo laat het OMT weten.

Dat adviseert om voor éénmalige activiteiten waarbij testbewijzen worden gevraagd een geldigheid van het (negatieve) testbewijs van de sneltest aan te houden van maximaal 24 uur gerekend van de afname van de test tot aan het einde van de activiteit. Volgens het OMT is voor deelname aan onderwijs en andere doorgaande activiteiten, zoals werk, het incidenteel testen geen bruikbaar advies, omdat de test dan regelmatig herhaald moet worden, wat de compliance niet zal bevorderen.

Daarnaast is het belangrijk om duidelijk te maken dat een negatief testbewijs niet kan uitsluiten dat een wel besmettelijk persoon deelneemt. "Dit risico dient helder gecommuniceerd te worden aan de deelnemers van de activiteit, waarbij ook duidelijk wordt gemaakt dat het belangrijk is dat men zich houdt aan de dan algemeen geldende maatregelen om SARS-CoV-2-transmissie te voorkomen", besluit het OMT (pdf).